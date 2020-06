Augusto Fernández ya luce de amarillo: "El Cádiz CF es un reto"

Augusto Fernández ya posa con la camiseta del Cádiz CF. El jugador argentino ha llegado al club amarillo con la humildad de un jugador que quiere volver a ser grande y aportar todo lo que pueda en un reto importante como es el ascenso a Primera División.

Como buen argentino, el jugador habla con minuciosidad, cosa que se agradece, y detalla el porqué de su llegada a Cádiz. “Para mi es un placer estar en Cádiz, es un orgullo que hayan pensado en mi. Necesito un estímulo como este”, reconoce el futbolista.

Augusto llega a tierras gaditanas tras un paso por la liga china. “Volví de China y prioricé quedarme en casa con la familia y ya tenía ganas de sentir la adrenalina y el nervio de esta presión linda que demanda el fútbol. Me encanta este desafío, vivo de las emociones. Lo que hice en mi carrera ya es pasado y el fútbol es hoy y presente. Lo voy a dejar todo en el campo”.

Su posible vuelta a Velez

El ex del Atlético y del Celta estuvo sopesando regresar a Argentina y jugar en Velez, equipo que estaba interesado en su fichaje, cosa que el jugador sopesó. “Venía hablando con la gente de Velez desde hace meses. Estuve considerando la oportunidad de volver a Argentina con la idea de reconquistar a la gente y lo valoré mucho. Pero cuando me comunican el interés del Cádiz CF reuní las tres cosas que quería: estar con mi familia, en un lugar muy bonito y en un club que siente el fútbol de una manera similar a la que se vive en Argentina. Cuando me llamaron dije que no había problemas y que se arreglaba todo muy rápido”.

Respecto a lo que puede aportar en el campo, el futbolista olvida lo que ha sido y se centra en lo que puede dar. Con una humildad digna de quien ha estado en la élite, Fernández lo tiene clarísimo. “Hablar menos y hacer más. Sé que no vengo con continuidad futbolística aunque estoy bien físicamente. Los entrenamientos me dan a mucho para poder aportar dentro de la cacha y en el vestuario que es lugar fundamental. Vengo a sumar, siendo como soy yo y como he sido en toda mi carrera”.

“Me veo donde decida el míster”

Augusto reconoce que excadistas argentinos le han ayudado a decidirse. Asimismo, el jugador sabe lo que es jugar en Carranza de un Trofeo gaditano en el que estuvo con el Atlético de Madrid. “Me ha llamado Gustavo López que estuvo aquí, jugadores como Berizzo también me han llamado. Son dos personas inteligentes y que han triunfado. Si vinieron aquí es porque vale la pena, estoy siguiendo sus pasos”.

La forma y el juego del Cádiz ya la conoce el argentino. “Me la han explicado, la he preguntado porque me interesa. Además de haber preguntado he visto algunos partidos y me veo donde el míster decida que tengo que estar. Cuando uno viene a un club nuevo tiene que entender que puedes sumar desde cualquier lado y el mérito es sumar cuando te toca estar en tu casa, en el banquillo en el campo. Sumar es fundamental para un equipo que tiene aspiraciones tan altas”, concluye.

