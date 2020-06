Cervera: "Todo lo que pasa es ilógico, como que haya penaltis y no se revisen en el VAR"

Sin tiempo de recuperación, sin tiempo para analizar lo que se hizo mal y sin tiempo para conocer en profundidad los detalles del Huesca, el próximo rival del Cádiz CF en esta vorágine de partidos post confinamiento.

A las puertas de un choque vital, ante un equipo al que el Cádiz CF puede dejar tocado y hundido e incluso descartarlo como rival directo en la pelea por el ascenso. Un equipo amarillo que llega sin los deberes hechos de casa tras no pasar del empate ante el Alcorcón pero sabiendo que afronta el duelo en una posición y momentos privilegiados.

Álvaro Cervera es claro y entiende que la realidad es jugar e intentar ganar, no hay más. "No tenemos tiempo para pensar en victorias o derrotas, solo pensar en el rival siguiente y apenas te da tiempo para analizarlo y poco más. Muchas veces no sabes contra qué equipo te vas a enfrentar por los cambios que hacen, ahora mismo más que pensar lo que hacemos es actuar. Viajamos y jugamos", explica.

En la mente del entrenador queda lo sucedido el domingo ante el Alcorcón en el que su equipo no pudo pasar del empate a uno en un partido que bien pudo ganar si hubiera gozado de más ocasiones. Para Cervera, son estos los partidos que hay que sacar adelante. "Estoy contrariado con el partido del pasado domingo. Sé que el Alcorcón es un equipo que no ha perdido fuera de casa y un equipo muy ordenado, pero estoy convencido que esos partidos son los que te dan el objetivo a final de temporada y por eso hay que ganarlos. Hemos tenido la oportunidad y no lo logramos. El Alcorcón no fue un equipo que nos puso en mil problemas y nos superara, no fuimos capaces de ganar pero creo que esos encuentros los podemos echar en falta".

«Hasta el final no se decidirá nada»

Respecto al rival del miércoles, Cervera destaca el potencial de un equipo hecho para ascender sí o sí. "El Huesca es un rival importante que con la plantilla que tiene y dos victorias se puede meter arriba sin problemas".

Lo que tiene claro el entrenador es que todo lo que está pasando es muy raro pues nada se parece a lo anterior. "No me gusta perder porque estás una semana con una derrota detrás trabajando y a veces prefieres empatar pero ahora estamos en un formato en el que no te da tiempo a saborear la victoria o sufrir la derrota. Ganamos y al día siguiente el equipo da otra cara, perdemos y luego un partido espectacular".

Todo es raro, incluidos unos arbitrajes algo incomprensibles. Ante el Alcorcón Iza sufrió un penalti clamoroso que el colegiado no fue a verlo al monitor. Cervera no nombra esa jugada pero hace referencia a la actuación arbitral, siempre con templanza. "Todo lo que pasa es muy ilógico, todo, como que te hagan un penalti y el árbitro no vaya al VAR a verlo y en otro partido van tres veces a ver penaltis. Hay que llevarlo todo de la mejor manera posible".

