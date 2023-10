Atlético - Cádiz: fue bonito mientras duró (3-2)

Rozó el Cádiz la machada de ganar por primera vez en su historia al Atlético de Madrid en su feudo. Pero si los 90 minutos son muy largos en el Bernabéu, en el Metropolitano más de lo mismo. Más aún si el Cádiz ve como se adelanta y no termina de cerrar bien atrás ante un rival que rebosa calidad.

Porque estaban los cadistas frotándose los ojos cuando el marcador decía que el Cádiz ganaba 0-2. El Atlético tuvo ocasiones claras pero el cuadro cadista salía vivo y respondía primero con un gol de Pires tras un centro de Chris y el primer tanto esta temporada de Roger en una definición de vaselina. El cuadro de Sergio daba dos zarpazos pero Fali se lesionaba y llegaba el gol de Correa que metía en el choque al cuadro local.

Con el 1-2 al descanso, la premisa fundamental era aguantar el resultado el mayor número de minutos posibles. Sin embargo, nada más comenzar la segunda parte empataba el Atlético con un fallo en cadena que remataba Molina. El Atlético se asentaba y el Cádiz veía peligrar incluso el empate. Una segunda mitad en la que Sergio había retirado a Alcaraz en el descanso, dejó a un conjunto colchonero que encontró la remontaba en un saque de banda cadista que acaba en contra para rematar Correa. El Cádiz se desfondaba y veía como todo el esfuerzo no valía para puntuar, encajando dos goles muy evitables. ¿Lo mejor? Este equipo vuelve a demostrar un amor propio enorme, algo que le puede valer mucho esta temporada.

La valoración de Sergio

El entrenador cadista reconocía la rabia pero a la vez entender que su equipo dio la cara. «Ahora la tristeza es mayor porque hemos estado 0-2 pero cuando lo analicemos nos daremos cuenta que hemos competido ante un rival importante. Hemos salido airosos de los diez primeros minutos, hemos marcado y nos ha dado alas que hemos encontrado con el segundo. Le he dicho al grupo que han competido y lo han hecho bien. No nos pueden marcar el segundo y el tercer gol, sobre todo el tercero que llega tras un saque de banda y nos pillan. El empate igual, primera ocasión de la segunda parte y nos marcan. Son jugadas que no pueden ocurrir«.

«En el segundo gol hemos tenido que apretar más a Correa pero entiendo que son jugadores de alto nivel. Nos vamos con la sensación de que hemos competido bien, muy orgulloso del equipo y sabiendo que jugando así vamos a conseguir cosas. El equipo ha sufrido aquí lo normal pero sigo insistiendo que en el segundo y tercer tanto hemos podido hacer mucho más», destacaba el técnico cadista.