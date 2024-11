Antonio Iriondo, en COPE, tras su marcha del San Fernando: "No he cambiado la energía del club"

Antonio Iriondo ya es historia del San Fernando CD. El técnico ha dejado el cuadro de La Isla tras no reconducir al equipo en un mal inicio de temporada. Una marcha aceptada por la entidad y que podría haberse producido de igual manera.

El entrenador analiza su marcha en los micrófonos de COPE Cádiz. «En el esfuerzo está la recompensa. Si es así, no puedo pedir disculpas porque no siento que haya fallado porque el esfuerzo siempre fue el máximo».

Al tiempo que hacía una reflexión: «Hace cuatro meses le dije a Louis (Kinziger) que en cuatro años que llevaba aquí habían pasado 70 u 80 jugadores, nueve entrenadores y no pueden ser que todos sean malos. Siempre pensé que podría romper esa energía que hace que, esté quien esté, hace que las cosas no funcionen. Yo ahora soy parte de ella y no he sido capaz de romperla. Lo reconozco».

Porque «las energías no se ven, pero están ahí y tienen una fuerza tremenda. En este caso no es la adecuada y espero que con mi salida se haga una reflexión al respecto y se dé con esa tecla. Quiero lo mejor para el San Fernando CD y para las personas que están aquí».