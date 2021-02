"Veo con mucha incertidumbre el Carnaval 2022"

Autor de coros y uno de los grandes nombres del Carnaval de Cádiz, José Manuel Valdés vive un Lunes de Coros muy distinto debido a la pandemia de coronavirus.

"Nos hemos levantado muy tristes hoy porque un Lunes de Coros es un día muy especial para todos. Los coristas lo vivimos de una manera muy especial con el carrusel durante todo el día, con la familia y sobre todo con los aficionados. Es una jornada única", explica el corista en los micrófonos de COPE.

"Ojalá todo esto termine pronto y volver a disfrutar con muchas ganas para años venideros", explica el corista que no pierde el tiempo sin pensar ideas para el coro. "Soy flojo y me gusta ir contrarreloj pero como uno tiene tiempo para pensar a veces se me ocurren cositas y temas para coplas. Se me ha ocurrido un cuplé con el chaval de Puerto Real que se ha marchado a Madrid por ejemplo. Uno siempre le está dando vueltas a la cabeza pero todo llegará y todo lo que uno apunta servirá".

El Carnaval 2022

De cara al año que viene, la incertidumbre de los carnavaleros y aficionados es grande. "No termino de ver el Carnaval 2022 en su fecha. Si te metes en mayo o junio el año que viene no habría casi descanso para el 2023, no sé cual sería la mejor solución. Parece que está todo muy lejano pero en verdad está cerca y ahora todo lo que digamos es hablar por hablar", explica Valdés. "Veo con una incertidumbre grande el Carnaval del año que viene".

Lo que deja claro el corista es que en verano hay que saber que pasará el año que viene. "Tenemos que saberlo antes de septiembre para saber qué hacer y cómo afrontar las cosas".

