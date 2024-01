"Todo cabe en el Falla pero siempre con el talento y el arte del gaditano"

Antonio Pérez Fuentes y Sergio Guillén, Piru y Tomate como se le conoce a ambos, presentan una nueva comparsa tras sumar dos finales consecutivas en 2022 y 2023. Un hecho sin precedentes para una agrupación joven que va ganando en madurez.

Los autores han estado en la previa que COPE lleva a cabo cada día antes de las sesiones del Falla. "Vais a sentir la comparsa más madura. Los niños ya no son tan niños, llevan juntos casi once años. El bloque sigue siendo el mismo con algunas incorporaciones".

Piru destaca "intentamos aportara cosas nuevas. Sobre la letra es el año en el que más cómodo me he sentido, he querido escribir lo que he querido, sobre temas impulsivos, un enfoque totalmente personal".

Por su parte, el Tomate recalca que "al Falla hay que venir siempre con un respeto, lo que nuestros antepasados nos han dejado merece un respeto. Entiendo que todo vale pero siempre con el respeto al ingenio, la crítica bien hecha y el doble sentido. Todo cabe en el Falla pero con talento, con el arte del gaditano".

"Martínez Ares tiene una madurez que le hace ser un autor superlativo y luego hay un pelotón de autores que estamos ahí haciendo buenas comparsas que están madurando. Venimos a ganar pero tenemos claro que lo que queremos es seguir creciendo como comparsa", concluye.