La previa de COPE con el regreso de El Yuyu: "Vuelvo tal y como me fui"

El regreso más esperado. Porque 14 años no son nada y más un chirigotero de la calidad de José Guerrero Roldán 'El Yuyu'. Un carnavalero que ha hecho grande la fiesta gaditana y que ha vuelto a pisar las tablas del Falla con su chirigota 'Los James Bond que da gloria verlo'.

Una agrupación que ha causado una gran sensación en el coliseo gaditano y que demuestra sus credenciales para luchar por todo. El autor ha estado en la previa de COPE minutos antes de su estreno en el Falla. «Va a haber una pelea bonita en chirigota, va a estar muy chula. Me gusta que haya competitividad y viendo los nombres y los regresos, la va a haber. Prefiero ganar con rivales de categoría que hacerlo porque seas la menos mala«.

¿Y el jurado? «Nunca ha salido de mi boca una mala palabra hacia el presidente o la presidenta, que será el caso en 2025, del jurado. Lo único que pido es que no me den y no me quiten, que brille la ecuanimidad. Luego están los gustos. Los palomos, por ejemplo, mi cajonazo más gordo, le gusto a todo el mundo menos a tres del jurado«, contesta el Yuyu.

