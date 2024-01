Noly y Sevilla Pecci, la historia de una unión: "Hay mucho rollazo en Carnaval"

La comparsa 'Los gritos de Cádiz' surge de la unión de Francis Sevilla Pecci y Manuel Sánchez Alba 'El Noly', uno de los grandes músicos del Carnaval de Cádiz. De esta manera, el COAC 2024 volverá a escuchar un pasodoble con la música del autor del Bethoven de la Viña, nada más y nada menos.

"Fue todo muy fácil, lo hablamos y así surgió esta nueva comparsa. Para mi es un lujo contar con un autor como El Noly, alguien con el que es muy fácil trabajar y que tiene un enorme talento musical", explica Sevilla Pecci en el micrófono de COPE.

Por su parte, Noly ha destacado que "mis referencias sigue siendo Paco Alba. Me inspiro en los que no están, de ahí sigo bebiendo". Cuestionado por el Carnaval actual, Noly cree que "hay muchas tonterias, mucho rollazo. He escuchado algunas cosas pero no mucho", destaca el autor a horas de que se estrene su nueva comparsa en el escenario del Falla.