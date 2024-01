Miguel Moreno y el proceso de creación de su cuarteto

Miguel Moreno ha parido un nuevo cuarteto de Carnaval. Una agrupación que no se cae de la final y que lleva varios primeros premios seguidos, dejando una impronta importante en el aficionado carnavalesco.

'Punk y circo, la lucha continúa' es la agrupación de 2024 en la que Moreno está al frente con la dirección de Ángel Gago, un año más. El autor ha estado en la previa de COPE desde el Falla desgranando las claves de su cuarteto y la labor creativa del mismo.

"Lo primero que hago son los cuplés y el estribillo, luego me meto con todo lo demás. Me gusta que llevemos el repertorio prácticamente hecho antes de comenzar el concurso. Me da tranquilidad", asegura el cuartetero.

Moreno destaca que "durante la parodia trato de que los golpes estén repartidos entre todos los componentes, no solo el Gago. El tamaño del texto de la parodia son cuatro folios en letra 11", explica entre risas. El autor recuerda que "un concurso tan largo es complicado para los cuartetos pero la idea siempre es que el texto esté vivo pero muy ensayado".