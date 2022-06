Lo mejor del Carnaval de Cádiz en el resumen sonoro de COPE

Ha sido un concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz corto pero muy intenso. Casi tres semanas de coplas en las que las 61 agrupaciones que han participado en este COAC lo han dejado todo sobre el escenario. Coplas para todos los gustos, críticas por doquier, temas que se han tocado en varias ocasiones. En definitiva un reguero de agrupaciones y coplas que desde luego no ha dejado indiferente a nadie.

En la Cadena COPE lo hemos contado todo de principio a fin. Desde que la comparsa 'El club de los ignorantes' abrierá el telón el pasado 16 de mayo, hasta la comparsa 'Después de Cádiz ni hablar', agrupación que cerró la gran final del pasado 3 de junio a eso de las ocho de la mañana ya del siguiente día.

Coplas como la dura crítica de Martínez Ares a Kichi, otras a la brecha digital, uno de los temás más tocados, la revolución de la comparsa femenina 'We can do Carnaval', y por supuesto los tangos, cuplés y parodias que ha dejado el COAC 2022.