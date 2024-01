El cantante onubense Manuel Carrasco se ha dejado ver en el Gran Teatro Falla en una tercera clasificatoria en la que no faltó para escuchar a su admirado Antonio Martínez Ares y la comparsa 'La oveja negra'.

Carrasco "llevaba unos añitos sin venir, pero que no haya venido en persona no quiere decir que no esté pendiente», asegura. «Seguí la sesión primera con Selu y Sheriff, que me gustaron mucho, y voy a seguir el Concurso".

Cuestionado por su futuro como posible pregonero del Carnaval, el cantante no concreta la posibilidad. "Estoy muy agradecido a esta ciudad porque le tengo mucho respeto y admiración. Vengo a disfrutar y a aprender. El Carnaval es una de las músicas que más escucho. Mi cariño por Cádiz está muy por encima de cualquier letra que yo pueda escribir".

¿Participar en el Falla? "Mi concurso, a la hora de participar, está en mi pueblo Isla Cristina. Estoy pendiente de la chirigota de mi gente que lleva mucho tiempo saliendo. Cádiz es una cosa loca para mi".