El Jurado de COPE y su clasificación tras las semifinales del COAC 2022

Pocos cambiso en las diferentes modalidades de El Jurado de COPE tras las semifinales del Carnaval de Cádiz 2022. El Jurado de COPE ha determinado que las primeras posiciones sean para Gente con Chispa, en chirigotas, Los sumisos de Antonio Martínez Ares, en comparsas, Los babetas de Pedrosa en coros y el cuarteto de Ángel Gago en su modalidad.

Resultados sexta clasificatoria COAC 2022 (Puntuación máxima 50 puntos)

Quimbara 40

Me meto o no me meto 36

Al edén que le den 28

Los conquistadores 39,5

La legionaria 20,5

Los viajantes 27,5

Clasificación general El Jurado de COPE (Semifinales + clasificatorias = total)

COMPARSAS:

Los sumisos 43,5 (+43,5): 87 Los renacidos 42,5 (+44): 86,5 Los quinquis 42 (+43.5): 85.5 La boquita prestá 40,5 (+40,5): 81 Los originales 40 (+41): 81 Después de Cadiz ni hablar 40,5 (+39,5): 80 Los conquistadores 39,5 (+38): 77,5 Los veleros, una comparsa de toda la vida 36.5 (+34): 70.5 La brigada 33,5 (+34,5): 68 Me meto o no me meto 36 (+31,5): 67,5 El club de los ignorantes 31 (+35,5): 66,5 Los viajantes 27,5 (+33): 60,5 We can do carnaval 29 (+30): 59 Los indomables 25.5 (30.5): 56 La mafia de la Viña 17 (+30): 47

CHIRIGOTAS:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Gente con chispa 42 (42.5): 84.5 La misión, el evangelio según Santander 39 (+44,5): 83,5 Los caraduras de Cái 36 (+37.5): 73.5 Los cuarentenas principales 37,5 (+35,5): 73 Aquí huele a verdín 36 (+32): 68 Los paco alga 32 (+32): 64 A vivir que son dos días 30 (+24,5): 54,5 El triángulo de las verduras 26 (+28): 54 La Viña contraataca 24.5 (25): 52.5 Entre sábanas, selvas y ríos 20,5 (+29): 49,5 Los Coac Toys 20,5 (+27,5): 48 La legionaria 20,5 (+27): 47,5

COROS

Los babetas 41,5 (+42): 83,5 Quimbara 40 (+37): 77 Tierra y libertad 38 (+39): 75 Pachamama 37,5 (+37): 74,5 La fábrica de conservas 31.5 (+35): 66.5 Carrera Oficial 14 (+22): 36

CUARTETOS

Los ultraortodoxos de los callejones Cardoso 45 (+45): 90 Al edén que le den 28 (+35,5): 63,5 Esto está empetao 21.5 (+30): 51.5