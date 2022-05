El Jurado de COPE: La cantera lidera tras la segunda clasificatoria

El gran pase de clasificatorias de la comparsa 'Después de Cádiz, ni hablar' ha hecho que ahora mismo la agrupación lidere con solvencia la modalidad de comparsas en el Carnaval de Cádiz 2022. El jurado de COPE ha valorado la apuesta de la comparsa de jóvenes canteranos y sus autores, Tomate y Piru, que le han dado una vuelta a la agrupación para aspirar a todo en este COAC.

En chirigotas, la agrupación liderada por Cascana sigue en cabeza, a pesar de la presencia ya en el concurso de la chirigota del barrio, Los Paco alga, que sin embargo no han convencido al jurado de COPE. Por su parte, el coro de Procopio y Longobardo se pone por delante del de Charo Quintero a la espera de dos coros más que actuarán en la tercera función clasificatoria.

Puntuación máxima 50 puntos

Resultados segunda sesión clasificatorias

Carrera Oficial 22

We can do carnaval 30

Los paco alga 32

Los que comen con las visitas 16,5

Después de Cádiz ni hablar 39,5

La quemaera 27

CLASIFICACIÓN GENERAL

COMPARSAS:

Después de CÁDIZ ni hablar 39,5 El club de los ignorantes 35,5 We can do carnaval 30 La mafia de la Viña 30 Los quemaera 27 La comparsa del loco 24

CHIRIGOTAS:

Los cuarentenas principales 35,5 Los Paco Alga 32 Aquí huele a verdín 32 Los Coac Toys 27,5 Los que comen de las visitas 16,5

COROS

Carrera Oficial 22 El telón 19