José Guerrero 'Yuyu', en COPE, tras levantar el Falla en las semifinales del COAC: "Es la primera vez que traigo una chirigota tan completa"

El autor, visiblemente emocionado, reconoce que no esperaba un éxito tan grande de su agrupación: "Con Tampax Goyescas me pidieron otro cuplé pero es la primera vez que me piden otro pasodoble"