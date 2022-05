Fran Quintana y su pasodoble a la huelga del metal: "Hay una tendencia de criminalizar a los trabajadores"

Fran Quintana, autor de 'El club de los ignorantes' ha estado en COPE para analizar su actuación en el primer pase de clasificatorias. Un pasodoble, a la huelga del metal, ha tenido el gran reconocimiento del público.

"He vuelto a escuchar la actuación y estoy muy satisfecho. La copla sobre la huelga del metal era uno de los temas que quería llevar al concurso y no he desperdiciado la posibilidad de tocarlo. Es un tema muy importante y que nos ha afectado a todos, a la sociedad gaditana en general y había que tocarlo", expresa el autor en COPE.

"Vivimos tiempos convulsos y era necesaria una llamada de atención porque hay una tendencia en la sociedad en la que se quiere criminalizar a los trabajadores que defienden sus derechos. Están sometidos a un trato desigual en muchas ocasiones y lo único que hacen es defender sus derechos", explica.

Sobre la actuación de la comparsa 'El club de los ignorantes', Quintana está contento. "No era fácil cantar los primeros pero el grupo estaba a la altura. Hay muchas comparaciones con Los pacientes pero esta comparsa es otra y ahora estamos con ella. Espero vivir un concurso bonito y que tenga mucho recorrido la comparsa".