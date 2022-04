La Federación Provincial de Peñas: "El Ayuntamiento ha organizado los actos gastronómicos a nuestras espaldas"

Se prepara el Carnaval de Cádiz para los meses de mayo y junio. El COAC comenzará el 16 de mayo, mes en el que tendremos los tradiciones actos gastronómicos que tendrán lugar en este nuevo carnaval.

Jesús García es presidente de la Federación Provincial de Peñas. "Vamos a disfrutar del segundo Carnaval de este año. Ya en febrero creamos una coordinara para que los gaditanos que demandaron el carnaval en su fecha natural lo tuvieran. Hicimos ese carnaval en febrero que resultó brillante e importante tras el parón por la pandemia", explica en COPE.

"Ahora nos estamos preparando para este segundo carnaval con la idea de llevar a cabo todas las actividades que no se pudieron hacer en el mes de febrero. Desde el Ayuntamiento nos llamaron para preguntarnos qué entidades estaban dispuestas a participar y a colaborar con el consistorio en este carnaval oficial".

El presidente de la Federación Provincial de Peñas muestra su descontento con el Ayuntamiento. "Le argumentamos que había algunas actividades que no podían hacer, caso de la ostionada o erizada porque no hay estamos en el tiempo para ello. Nos ha llamado a nuestras espaldas que el Ayuntamiento se haya movido a nuestras espaldas, en vez de preguntarnos y no nos han dejado colaborar con ellos. Nosotros vamos a estar con el Carnaval en diversos actos de la Peña La Estrella o la Peña Paco Alba, entre otros", explica Jesús García.

