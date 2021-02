"Este parón debe servir para analizar un concurso que siga siendo abierto a todos"

Fran Quintana ha sido uno de los grandes protagonistas de Tangos y Pasodobles. El autor ha hablado de esta ausencia del Carnaval de Cádiz y lo que debe hacer la organización para mejorar el concurso.

"Nos ha tocado pasar la parte mala. Ahora tenemos la versión negativa de la paciencia porque es algo impuesto pero es sano para el ser humano marcar los tiempos de las cosas, aunque nos lo han impuesto debido a la pandemia".

"El paro biológico ha venido impuesto, más biológico que nunca. Estos paros son perfectamente sanos cuando es elegido y no es impuesto por algo", reconoce el autor gaditano.

El comparsista tenía la idea de incluso hacer dos comparsas a pesar de no haber concurso: 'Los equidistantes de antes y Los talibánes de los nuestro'. "La idea eran dos mini comparsas de seis integrantes para así facilitar las cosas para ensayar. Tal y como lo anunciamos tuvímos que suspender los ensayos porque arrancó la segunda ola de la pandemia. Desde entonoces no nos hemos vuelto a ver por desgracia".

Quintana explica lo que debe cambiar el concurso para años venideros. "Soy muy escéptico sobre que los parones puedan servir para algo. Todo debe ir sujeto a un compromiso porque si yo no me comprometo a nada es imposible. El concurso se suspendió a finales de agosto y estamos en febrero y no hemos tenido ningún momento reflexivo, ni por parte del Ayuntamiento. Lo único que se ha hecho es acabar con el Patronato, el único que cambio que se ha hecho y que además llega tarde. Hay que empezar ya a reunirse y reflexionar".

"Nunca se ha cuestionado que el concurso esté cerrado"

El autor recuerda que "si no aprovechamos un año sin concurso para analizar el concurso no sé cuándo lo vamos a hacer", explica Fran Quintana que recuerda: "El COAC debe ser un concurso abierto y que pueda venir quien quiera hacerlo. El concurso del Falla es lo que es hoy en día es debido a una tradición de apertura, el concurso nunca ha estado cerrado. Nunca se ha cuestionado esto. Se ha llegado por el nivel muy alto de algunos grupos que alcanzan excelencia artística pero eso no puede hacernos olvidar que el carnaval tiene un origen popular".

Como profesional de la psicológia, Quintana explica cómo afrontar un año sin carnaval. "Cuando algo es importante en tu vida y te lo quitan es un fastidio importante. Ocurre lo que se llama el 'efecto aniversario'. Algo que sueles hacer cada año en estas fechas tu cerebro repite emociones pero sin las cosas que te provocan dichas emociones. La manera de afrontar todo esto es que se puede tolerar perfectamente si eres un aficionado. Siendo un profesional del carnaval es un perjuicio importante y te puede afectar de una manera importante", explilca.

