"Me esperaba no pasar pero quedarte en el corte es una sensación agridulce"

La chirigota 'Los incautados' es una de las agrupaciones que ha estado muy cerca de pasar a cuartos de final. La agrupación de Conil de la Frontera lleva años intentando pasar una fase que se le resiste.

Sofri, autor de la agrupación, reconoce en COPE que "ya está asimilado el palo. Lo bueno es que mucha gente nos echa de menos en cuartos de final pero me encantaría encontrar la fórmula para pasar de ronda", reconoce.

"Qué hace para pasar y más aún cuando sigues a muchos jurados extraoficiales, como el de COPE, que nos metían en la siguiente fase", apunta el conileño.

El autor no oculta que esperaba quedarse fuera. "Viendo el nivel del concurso creía que me podía quedar fuera y que iba a estar muy complicado el pase a cuartos. Cuando ves que te has quedado fuera duele pero ver que has estado en el corte es una sensación agridulce porque han valorado tu chirigota pero que nos ha faltado muy poco para estar en la siguiente fase".

