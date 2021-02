Dani Trigo, un periodista gallego enamorado del Carnaval de Cádiz

Que el Carnaval de Cádiz no tiene fronteras es algo que se está viendo en los últimos años. No tiene límites, hay aficionados de todo el planeta que escuchan coplas desde Cádiz para todo el mundo.

Uno de esos enamorados de fuera de Cádiz es un gallego que actualmente es Jefe de Informativos de COPE Andalucía. Dani Trigo se define como "un gallego que nunca ha estado en el Carnaval pero del que estoy enamorado a primera vista. Lo hizo la primera vez que lo escuché, fue algo mágico".

"Justo hace un año aterricé en Andalucía y no tuve la oportunidad de disfrutar del Carnaval de Cádiz. Estoy seguro que el año que viene no me lo pierdo".

Un vínculo para siempre

Una historia muy curiosa la que Trigo cuenta en Tangos y Pasodobles. "Me eché una novia de Sevilla y un verano de finales de los noventa estuvímos en los Caños de Meca, fue concretamente en 1999. Allí empecé como unos vecinos en el camping escuchaban una chirigota, que por supuesto yo no conocía, y eran Los Yesterday de Juan Carlos Aragón. Cuando me interesé y me informé me enteré que habían arrasado ese año. Pues fue aquel fin de semana cuando me empecé a interesar por el Carnaval de Cádiz".

Dani Trigo "espera" recuperar ese amor por el Carnaval de Cádiz. "Han sido muchos años desde aquello y que ahora espero recuperarlo. Mi vínculo con Andalucía antes era con Sevilla y un pueblo de Córdoba pero ahora lo es mucho más gracias al Carnaval de Cádiz".

