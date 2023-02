El cuento que acaba con la cruda realidad, pasodoble 'made in' Martínez Ares

Letra más que dura de Antonio Martínez Ares en el pase de semifinales de su comparsa 'La ciudad invisible' en las tablas del Gran Teatro Falla. Un pasodoble, el segundo, en el que el autor habla del cuento de un padre a su hija que acaba con el miedo a que un hombre la mate en el futuro.

Una letra que se presenta dulce en un primer momento pero que acaba con un remate contundente y muy real, por desgracia. Es la crítica del autor a una de las grandes lacras de esta sociedad, la violencia machista.

"Este pasodoble fue un parto corto porque me fue llevando. Me levanto muy temprano y me puse a cavilar. Es un pasodoble duro y entiendo que la gente tiemble porque son situaciones que dejan con las carnes abiertas. Tu quieres inculcar a tu hija unos valores y luego llega alguien y comete una atrocidad", apuntaba Martínez Ares