Martínez Ares: "Entiendo que la gente tiemble con el segundo pasodoble pero es la pura realidad"

Antonio Martínez Ares ha pasado por el micrófono de COPE tras el pase de su comparsa 'La ciudad invisible' en la penúltima fase del concurso.

"Las semifinales son un paso importante y es un reto. Estoy muy contento y muy feliz de todo esto y haber llegado con un grupo tan compactado y terminando con viñetas graciosas", ha reconocido el autor.

Dos letras de pasodobles muy duras. La primera contra el rey Felipe VI y la segunda con un giro final tras hablar de una hija que finalmente es asesinada. Sobre el segundo pasodoble, Ares recuerda que "esto es la vida misma. Mujeres asesinadas por sus parejas las tenemos casi a diario por desgracia. Cuando me pongo a escribir tengo varios frentes abiertos y cuando este llega lo hace casi solo y dejé el resto de frentes. Este pasodoble fue un parto corto porque me fue llevando. Me levanto muy temprano y me puse a cavilar. Es un pasodoble duro y entiendo que la gente tiemble porque son situaciones que dejan con las carnes abiertas. Tu quieres inculcar a tu hija unos valores y luego llega alguien y comete una atrocidad".

"Ha costado encontrar letras de pasodobles y más en un año con dos comparsas muy pegadas. Tengo siempre una espina con la monarquía pero ahora quería darle otro enfoque con La Pepa, qué habría pasado con un gobierno con una gillotina".

