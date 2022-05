Chapa y su proyecto con el grupo de Juan Carlos: "La comparación será inevitable pero queremos desmarcarnos"

Miguel Ángel García Argüez, 'Chapa', es uno de los autores más prolíficos del Carnaval de Cádiz. Más que autor, es un gran escritor que lleva años plasmando su creatividad en el Carnaval de Cádiz.

Asumiendo la autoría de la comparsa de Javi Bohórquez, que fuera de Juan Carlos Aragón, Chapa recoge el reto de 'Los renacidos' con "mucha ilusión y ganas. Me he encontrado un grupo que me ha recibido con los brazos abiertos y en el que todos aportan su granito de arena", explica el autor en los micrófonos de COPE Cádiz.

Chapa ha sido uno de los protagonistas del primer Tangos y Pasodobles de previa del Carnaval de Cádiz 2022.



"Acabé mi etapa con Ángel Subiela, descansé el año siguiente que llegó con la pandemia, y el grupo de Javi querían seguir adelante, yo estaba libre y me lo propusieron. Al principio tenía mucho miedo por las posibles comparaciones, algo que es normal. Pero que me comparen con Juan Carlos es algo demasiado grande, él era único. La comparación con Juan Carlos será inevitable pero lo que todos queremos es desmarcarnos de la etapa anterior", explica el autor.

El COAC 2022

Respecto al COAC que se avecina, Chapa asegura "una gran lucha, sobre todo en comparsas. Yo mi carnaval lo he vivido en febrero con mi callejera, ahora me centro en el concurso".

Chapa habla de la creatividad en Carnaval. "Que no se confíe en las autorías femeninas es un problema del Carnaval porque no hay diferencias entre un hombre y una mujer a la hora de escribir".

