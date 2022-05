Carnaval en COPE. La crónica: renacer para escuchar lo mejor

Buena noche de coplas que empezó muy bien y que, por desgracia, acabó de la peor manera. Quedándonos con lo mejor, sin duda la comparsa de Miguel Ángel García Argüez 'Chapa' fue lo más destacado. El grupo de Javi Bohórquez volvía y desde el minuto uno dejaba claro que la propuesta era otra totalmente diferente y que ellos "no eran los herederos" de Juan Carlos Aragón. Una comparsa que puede ser una de las grandes sensaciones del concurso.

Buenas sensaciones de 'Me meto o no me meto'. Era la jornada de Iván Romero Castellón con su comparsa, en buena línea como es habitual, y un nuevo cuarteto 'Al Edén que le dén' con artitas como Leo Power. Agrupación, ésta última, que puede estar en la gran final.

En coros, Los babeta demostraon que quieren repetir en la primera posición. La agrupación de Pedrosa va a por todas un año más y busca seguir ganando primeros como en los últimos años.

Bochornosa chirigota de Borja Romero Castellón

A partir de ahí, no estuvieron mal Los Falis y poquita cosa más. La comparsa de Lepe 'Bendita locura' pasó desapercibida y dememostró que el Falla le queda algo grande. Y para terminar, la gran decepción de la noche. La chirigota de Borja Romero Castellón, hermano de Iván, fue un auténtico despropósito en el escenario. Sin tipos, vestidos de calle y una denunca falsa publicada en redes sobre un ficticio robo de sus tipos. Un desastre y una agrupación lamentable que demostró que desde Cádiz también se le puede faltar el respeto al propio Carnaval gaditano.