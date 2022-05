La dura crítica de la comparsa de Iván Romero Castellón en 'La copla del día'

No son muchas las letras del Carnaval de Cádiz criticando la gestión del alcalde de Cádiz, José María González. Algo poco habitual en un Carnaval que siempre es muy crítico contra la clase política sea del partido que sea. Por eso, pasodobles como el que ha cantado en la octava función clasificatoria la comparsa 'Me meto o no me meto'.

Una letra de la agrupación de Iván Romero Castellón en el que carga contra "los palmeros" del alcalde y habla sobre el cambio de fecha del Carnaval y que al final a pesar de las críticas al alcalde, muchos autores han decidido venir a este carnaval atípico en el mes de junio.

Un letra de pasodoble que fue muy bien acogida por el público del Gran Teatro Falla y que manifestó la buena actuación de una comparsa que suele tener mucho recorrido en el concurso.