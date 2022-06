Carnaval de Cádiz 2022. Orden de actuación de la última semifinal

Última función de semifinales en el Gran Teatro Falla con las seis agrupaciones que restan antes de conocer las que estarán en la Gran Final de este viernes. Noche de cuchillos largos en la que volverá a comparecer el jurado oficial del COAC 2022 dando a conocer las finalistas de un concurso más corto pero intenso a todas luces vista.

Para empezar, abrirá la función el coro de Luis Rivero 'Químbara'. El autor, un asiduo a la final, volverá estar en todas las quinileras para cantar una vez más en el Teatro Falla.

A continuación será el turno de Iván Romero Castellón que hará doblete. Primero con su comparsa 'Me meto o no me meto'. Una joven agrupación que siempre deja muy buenas sensaciones en el Teatro. Y no parará ahí su actuacíon, pues a continuación llegará su cuarteto que aspira a estar en la Gran Final tras su buen pase de clasificatorias.

La cuarta agrupación de la noche será la agrupación de Germán García Rendón 'Los conquistadores'. El joven autor gaditano buscar dar un pase de altura, merced a la enorme competencia que hay en la modalidad.

Tras la comparsa, el turno de la chirigota de Antonio Rivas y Pepito Martínez 'La legionaria' y para acabar la función la comparsa de José Luis Bustelo 'Los viajantes'. Todo ello, antes de conocer qué grupos estarán en la Gran Final de este viernes.