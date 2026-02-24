El Tertulión de Cope Jerez. Capítulo 167: Asomados al abismo
Un Xerez serio pero sin peligro empata de nuevo en Chapín, y afronta dos partidos en cinco dias vitales para su futuro
Jerez - Publicado el
1 min lectura82:11 min escucha


