El Canijo de Carmona, en COPE: "Me gustan más las chirigotas que innovan en la letra"

Vuelve al Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz uno de los autores más queridos y laureados de la fiesta gaditana. Antonio Pedro Serrano 'Canijo de Carmona' regresa con una chirigota al Falla, ese teatro que tanto le ha dado y cuando se cumplen 20 años de su primer premio 'Los que salimos por gusto'.

El autor ha sido protagonista en Tangos y Pasodobles. "Si quieres escribirle a tu novia, que es Cádiz, hay que hacerlo con muchas ganas, no puedes hacerlo con dejadez", explica. "De mis inicios queda que ahora me cuido mucho más salud, con un protocolo de siete pastillas diarias pero estoy igual de loco y enamorado por el Falla que antes".

El chirigotero ha colaborado en los últimos años con diversas agrupaciones y autores. "Este año me centro en la chirigota, me entrego y cuerpo y alma. También colaboro con una agrupación infantil del Lacio pero lo demás es mi chirigota. Mi pasatiempo preferido es escribir para el Carnaval", asegura.

El Canijo se reencuentra con amigos para su chirigota. "Era algo fundamental, sin Rubén Navarro no podría haber dado el paso y con la ayuda de amigos como el Piru". Raúl Cabrera y el Tomate también van a colaborar con su agrupación. "Un lujazo", apunta el chirigotero.

"La mejor pastilla que tengo es cádiz"

"Hay muy buenas chirigotas en el concurso, de todo tipo. Quizás no me gustan tanto las clásicas como las que innovan más en la letra. Se nota muchas veces cuando un autor no tiene ganas de escribir y por eso me gusta mucho que el aficionado valore las letras", explica.

El autor reconoce que por sus problemas de salud ha recibido muchas muestras de cariño estos años de ausencia del concurso. "Es emocionante como la gente me quiere por la calle. Voy al Mercado de Abastos y me encanta cómo es la gente conmigo. De las siete pastillas que tengo la mejor es la octava, que es Cádiz", concluye.