Germán G. Rendón, en COPE: "Veo un COAC conservador, hay que educar al público para no perder las raices"

Vuelve Tangos y Pasodobles, el podcast de Carnaval de COPE Cádiz. Un año especial pues la emisora cumple 40 años y como no puede ser menos no falla a su cita con el carnaval gaditano. Regresa el programa referencia de Carnaval con toda la actualidad y mucho más.

En este programa repasamos toda la actualidad con los periodistas y colaboradores José Juan Ramos y José María Aguilera. Asimismo, analizamos los mejores solos del Carnaval, desde Catalán Chico a Albaiceta, Ramoni y otros tantos que han dejado su impronta en el Falla.

Y no puede faltar la entrevista. Germán García Rendón se asoma al micrófono de COPE para hablar de su nueva comparsa y cómo ve el COAC para el 2025. "Veo el concurso muy conservador, está involucionando un poco. Esto tiene difícil solución. Al final es el público el que tiene que decidir lo que le gusta o no. Muchas veces no estoy de acuerdo y entiendo que el Carnaval de Cádiz tiene unas señas de identidad que debe mantener, aunque comprendo que forman parte de la propia libertad de la fiesta".

"Con el jurado nunca se está contento, ni siquiera el que gana. Se propuso hace unos años nuevas fórmulas con gente más cualificadas que tuvieran relación con el Carnaval. Nada de lo que se salga de lo convencional convence a las cabezas pensantes, y eso sinónimo de inmovilismo", reconoce el comparsista.

El autor habla de que se debería hacer algo de pedagogía para entender bien lo que es el Carnaval de Cádiz. "El problema es cuando un autor se vende a las tendencias del público y tienen buenos resultados. Ese es el gran problema. Tiene difícil solución pero hace falta educar al público en lo que es el Carnaval de Cádiz, no se pueden perder las raices porque una chirigota tiene que ser distinta a otros tipos de humor. Hay que velar porque la raiz siempre esté presente", explica.