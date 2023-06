Cádiz tendrá su Plaza Manolo Santander: "No puedo describir lo que supone para mi"

Este sábado Manolo Santander tendrá su plaza en Cádiz. Será en su barrio, La Viña, y en la que hasta ese día se va a llamar Plaza de La Reina. "Estoy viendo cómo están preparando las cosas y estoy nervioso. Mi padre entregó su amor por Cádiz y su barrio y que ahora una de las plazas emblemáticas del barrio tenga su nombre es algo increíble. Además también es mi nombre y el lugar donde he jugado cuando era pequeño y ahora lo hace mi niña", reconoce el primogénito de la familia Santander.

"Es una plaza muy característica del barrio, no puedo explicar lo que supone que la plaza lleve el nombre de mi padre. Es muy bonito que la ciudad se acuerde tanto de mi padre. El sábado va a estar la plaza a rebosar escuchando las coplas de mi padre con su chirigota y la comparsa de mi hermana Palmira", explica Manolín en el micrófono de COPE.

"Le he dicho a un colega que ya no me van a poner a mi una calle porque entonces los repartidores se van a volver loco", reconoce el primero de los Santander entre risas.

Homenajes que también se ven en Carranza con el 'Me han dicho que el amarillo'. "Está mucho mejor a capela que con las palmas. Uno intenta darle normalidad pero no la tiene. Es algo que ha traspasado mucho y que la gente cante e interiorice ese pasodoble es algo que no puedo explicar. Trato de ser un tio frío e íntegro pero hay veces que no se puede y cuesta mucho. Es algo increíble que un pasodoble de carnaval se haya convertido en el himno del Cádiz, es una brutalidad".