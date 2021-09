"Es bastante difícil que el Carnaval y el Corpus convivan"

La nueva fecha del Carnaval de Cádiz está generando controversia en la ciudad. Sobre todo porque el nuevo calendario que se presenta y en el que por ejemplo se tocarán dos fiestas de la ciudad, como será el propio carnaval con la celebración del Corpus.

El Carnaval coincidirá con el Corpus Christi, concretamente el Domingo de Piñata será el 16 de junio, fecha de la procesión de la Custodia por las calles de Cádiz. Desde el Consejo de Hermandades no ha sentado bien esa decisión y esperan alguna información por parte del Ayuntamiento.

El presidente del Consejo Local de Hermandades y Cofradías, Juan Carlos Jurado, desvela su malestar por esta situación que ahora se plantea. Sobre todo porque el Ayuntamiento no les ha comunicado absolutamente nada y porque Lola Cazalilla es concejala de Fiestas, en las que se incluyen el propio Carnaval y el Corpus.

"A fecha de hoy el Ayuntamiento no nos ha informado de nada, lo sabemos por los medios de comunicación. La concejala de Fiestas no nos ha comunicado nada y habrá que ver cómo se hace esa matización y como conviven esas dos fiestas. Es complicado que puedan convivir el Corpus y el Carnaval el mismo día, aún no sabemos nada", explica Juan Carlos Jurado.

También te puede interesar:

El Carnaval de Cádiz será en junio de 2022

Vera Luque sobre el Carnaval de Cádiz en junio: "Es la opción menos mala, era inviable en febrero"