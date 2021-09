Vera Luque sobre el Carnaval de Cádiz en junio: "Es la opción menos mala, era inviable en febrero"

José Antonio Vera Luque, primer premio en chirigotas en los últimos años, habla sobre la celebración del Carnaval de Cádiz 2022 en el mes de junio. El autor reconoce que "no nos ha cogido por sorpresa. Se ha hablado en muchos mentideros y estaba ya en el ambiente. Uno se estaba haciendo ya la idea y en las previsiones más optimistas se entendía que iba a ser así".

No obstante, el autor reconoce que "la fecha no me gusta porque los gaditanos estamos acostumbrados a una serie de ritmos y que en Navidad ya esté todo casi terminado. Aun así las circunstancias mandan y si queremos tener un Carnaval lo más completo posible esta es la solución menos mala. Habrá que acostumbrarse a este año solo y que se convierta en una anécdota".

Otras ciudades si van a tener carnaval en febrero. "Lo respeto pero en otras ciudades la calle pasa desapercibida y el concurso es más local. La magnitud del Carnaval de Cádiz no lo tienen otros lugares. Viendo las circunstancias y escuchando los argumentos que se han dado era inviable hacer el carnaval en febrero. Yo creo que en su fecha era muy arriesgado y tendríamos que estar liados pensando que quizás en diciembre o enero habría que dar marcha atrás. Podríamos perder otro año más sin carnaval", asegura el chirigotero.

El reglamento y las nuevas medidas

Vera Luque insiste que "el Carnaval en febrero era un enorme riesgo y además no se concibe un carnaval o un concurso sin la calle, en absoluto. La calle es imprescindible. Habría asumido una calle sin COAC, a eso me hubiera apuntado porque la calle es la obligación y el COAC es una devoción. Lo que hace distinto al Carnaval de Cádiz es la calle además de la magnitud del concurso", recuerda.

Sobre el reglamento, Vera Luque cree que "no deberíamos cambiar muchas cosas. Tendría que ser un concurso al que tenemos antes, no es el año para cambiar cosas. Lo que la gente quiere es recuperar las sensaciones de antes y cambiar cosas del concurso terminaría de descolocar mucho al público".

