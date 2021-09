El Carnaval de Cádiz será en junio de 2022

El Carnaval de Cádiz cambia su fecha habitual y tradicional. Para el próximo año 2022 la fiesta grande de Cádiz se celebrará prácticamente en verano, concretamente en el mes de junio. Es la propuesta que el Ayuntamiento de Cádiz va a llevar a los actores de la fiesta, recordando que ahora es el consistorio el organizador del Carnaval.

La decisión es aplazar el Carnaval de Cádiz 2022 al mes de junio, y trasladar el inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) poco después de Semana Santa, en torno al 25 de abril. El Carnaval de Cádiz se celebrará del 9 al 19 de junio y el Ayuntamiento de Cádiz solicitará a la Junta de Andalucía trasladar el festivo local al lunes 13 de junio.

Tras un año sin coplas, sin Concurso de Agrupaciones, y agrupaciones en la calle por la pandemia, el Carnaval tendrá lugar en junio, mientras que el COAC 2022 comenzará a finales del mes de abril y acabará en el primer mes del verano, junio. Habrá más días de descanso entre fases por posibles contagios de COVID 19 en las agrupaciones. Asimismo, una de las grandes novedades será que la Gran Final será en dos sesiones, evitando así una larga noche de coplas como hasta ahora se estaba llevando a cabo y evitar contagios dentro del Teatro Falla en la medida de lo posible.

Final el 8 y 9 de junio

La propuesta del Ayuntamiento de Cádiz es que la gran final se celebre en el Teatro Falla los días 8 y 9 de junio, para a posteriori comenzar el carnaval en las calles de la ciudad. Según el consistorio gaditano todo se hace para evitar aglormeraciones en febrero y dar mayor seguridad sanitaria, pues en enero se producen los mayores picos de la pandemia.

El arranque del COAC 2022 será a finales del mes de abril con sesiones más cortas y días de descanso entre fases por posibles contagios.

Los autores querían en febrero

Está por ver la reacción de los autores del Carnaval de Cádiz y los aficionados. Lo que está claro es que desde la Asociación de Autores se habían posicionado por un Carnaval en su fecha tradicional, el mes de febrero. En este sentido, el Ayuntamiento de Cádiz es quien decide a partir de ahora tras la desaparición del Patronato del Carnaval.

Las razones del Ayuntamiento de Cádiz

Ha sido la concejala de Cultura y Fiestas, Lola Cazalilla, quien ha explicado la decisión, en la que se lleva trabajando meses. “Se empezó a trabajar con la intención de que se mantuviera el Carnaval de Cádiz en su fecha tradicional, y a medida que avanzábamos en ello nos dábamos cuenta de los inconvenientes que presentaba”, reconoce, indicando que a partir de ahí empezaron a contemplarse distintas alternativa bajo dos premisas claras: el derecho a la Cultura y la salud como prioridad.

“No entendemos el Carnaval de Cádiz sin el COAC, ni el COAC sin Carnaval, porque consideramos que ambos están conceptual, tradicional e identitariamente unidos”, ha manifestado para comenzar, reseñando que el Equipo de Gobierno entiende la fiesta “como un todo” y, que en esta línea, se considera que, teniendo en cuenta cómo ha transcurrido la pandemia, hay muchas más posibilidades en junio que en febrero de que el Carnaval en la calle se pueda desarrollar de la forma más similar entre las posibles a como lo hace habitualmente, teniendo en cuenta que tendrá que estar en cualquier caso adaptado a la normativa.

La edil relata que uno de los principales problemas que entraña la organización del COAC para febrero es “los ensayos, ya que ensayar implica reuniones en espacios reducidos en los que es posible que se den contagios y se propague el virus; que hay grupos que todavía no tienen la seguridad de contar con un espacio para ensayar como habitualmente tenían; la posibilidad de que se desate una sexta ola coincidiendo con el final de Navidad y, por ende, con el inicio del concurso y el aumento de la intensidad de los ensayos; y las numerosas implicaciones que podría tener esa sexta ola en la fiesta, entre ellas la reducción de aforo en teatros”.

“Si hubiéramos optado por mantener la fecha habitual de celebración del Carnaval de Cádiz, y con todos los condicionantes que se van a aplicar a la edición de 2022 como la reducción de agrupaciones por sesión, el concurso tendría que empezar el 8 o 9 de enero del próximo año, lo que significaría que habría que empezar a ensayar ya, con la situación actual, y lo que es más importante, que el inicio del COAC podría coincidir con un nuevo pico de la pandemia tras la Navidad y las reuniones que se dan en esas fechas, tal y como ocurrió el pasado año”, indica la edil de Cultura y Fiestas, quien además destaca la especial situación que se vive en la cantera como uno de los principales motivos del aplazamiento del Carnaval de Cádiz a junio.

Al hilo, detalla que la celebración del Carnaval de Cádiz en junio asegura que haya mejores temperaturas –con las posibilidades que ello abre-, que mejore la situación sociosanitaria respecto a ahora y que se hayan puesto ya las terceras dosis de vacunas en aquellos casos en los que se estime oportuno. Además, tampoco se adentra en el verano, con lo que las agrupaciones participantes podrán disfrutar de contratos en temporada estival, cuando son muy demandadas las actuaciones de agrupaciones carnavalescas.

La celebración en junio del Carnaval de Cádiz conllevaría que el COAC empezaría en el mes de abril, poco después de Semana Santa, y la fecha definitiva se decidiría en función del número de grupos inscritos. Se planifica un concurso largo –más de un mes- con funciones más cortas, con un máximo de seis agrupaciones por sesión, lo que alargaría la fase de preliminares. “Entendemos que es más seguro que haya sesiones más cortas, aunque para ello tengamos que extender el concurso en el calendario”, apunta Lola Cazalilla, quien refiere que “parece que grandes eventos como las ferias de Sevilla y Jerez de la Frontera, o la misma Semana Santa pueden celebrarse en primavera y creemos que el Carnaval de Cádiz puede asumir perfectamente estas nuevas fechas para que pueda desarrollarse con mayor seguridad”.

Más jornadas de descanso

Respecto a la decisión de otras localidades de proseguir con la idea de celebrar el Carnaval en febrero, Lola Cazalilla indica que “con el máximo respeto hacia todos los carnavales, entendemos que el de Cádiz no tiene parangón y que lo que sucede aquí no es comparable con lo que ocurre en otras localidades”. “El Carnaval de Cádiz debe estudiarse, valorarse y entenderse con su identidad única, y considerando la repercusión que tiene en la vida de la ciudad, que es muy amplia. Sabemos que es posible realizar en sus fechas aún estando en pandemia, y desde el Ayuntamiento lo sabemos bien porque hemos mantenido el FIT o Cádiz en Danza, por ejemplo, pero el Carnaval de Cádiz y su dimensión no tiene comparación con estos eventos culturales”, añade.

Por ejemplo, para acceder al Gran Teatro Falla se exigirá a cada componente y figurante de las agrupaciones que presenten certificado de vacunación o test de antígenos realizado en horas previas.

En previsión de que puedan surgir imprevistos que obliguen a reprogramar algunas sesiones, después de la celebración de cada fase del COAC se contemplan varias jornadas sin concurso, dejando así margen temporal para reubicar sesiones que pudieran verse afectadas por situaciones derivadas de la pandemia.

Asimismo, otra de las novedades se refiere a la Gran Final, que en la próxima edición del COAC se dividirá en dos sesiones de ocho agrupaciones como máximo en cada una, a fin de que no se prolongue en exceso una final que habitualmente se celebra en un espacio cerrado como el Gran Teatro Falla y que dura en torno a las 12 horas. El orden y día de actuación se fijará por sorteo puro.

Tres de las novedades que presentarán las bases del concurso han sido propuestas en la primera edición de los foros que han sido asumidas directamente por la Delegación de Cultura y Fiestas para el próximo COAC. Todas tienen que ver con el jurado oficial. Por un lado, se establecerá un jurado independiente por modalidad que se reunirán en grupos burbuja bajo la dirección, todos ellos, de la presidencia del jurado, que deberá nombrar, a su vez, a una vicepresidencia de entre quienes conformen el jurado para que ejerza en sustitución la presidencia si es necesario ante cualquier eventualidad. Por otro, se va a añadir un nuevo baremo de puntuación bajo el concepto de valoración general que tratará de recoger aspectos no técnicos en la percepción de las agrupaciones. Además, se introduce el voto de calidad del presidente.