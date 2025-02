El Ayuntamiento de Cádiz abierto a la posibilidad de una criba para participar en el Gran Teatro Falla

La teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval del Ayuntamiento de Cádiz, Beatriz Gandullo, en la presentación de un nuevo acto gastronómico ha abierto la puerta al debate sobre volver a contemplar el telonazo. «La bajada de Telón se retiró de las bases del concurso de agrupaciones, entendiendo que el jurado tiene otros criterios para valorar en sí al grupo. No nos compete a nosotros la bajada de Telón, cada uno tiene libertad de expresión y lo que vimos anoche no es agradable. Enfrentarse a ese tipo de decisiones«, ha explicado la teniente de alcalde, quien ha asegurado que »si hay que abrir un debate lo abriremos, por supuesto, y lo abriremos en el medio en el que podemos hacerlo, que es el consejo de participación, donde están todos los colectivos vivos del carnaval«.

En este sentido, Beatriz Gandullo ha defendido la reacción del público: «Igual que existe la libertad de expresión para venir a traer un repertorio, existe la libertad de expresión para el público dar respuesta a lo que ve».

La participación de esta agrupación y la reacción del público ha generado varios análisis. El primero, la posibilidad de implementar una preselección que actúe como corte, una herramienta que para contemplarse se debería antes de plantear en el Consejo de Participación, donde están representadas las asociaciones del mundo del Carnaval. «Oficialmente, en el Consejo de Participación nunca se ha hablado de preselección, sí que es verdad, yo no lo he escondido, lo he dicho en alguna entrevista también, que ha habido algunos autores que me lo han trasladado de forma personal, pero oficialmente no se ha abierto ese debate en el Consejo de Participación. Si hay que abrirlo, no tenemos ningún inconveniente«, ha reconocido Beatriz Gandullo, que ha insistido en que »el equipo de gobierno no ha venido a cambiar nada si el carnaval no quiere«. »No hay ninguna decisión que tome el equipo de gobierno que no venga de la mano de los colectivos«.

La actuación de la chirigota negacionista también ha suscitado otra polémica: el control o no de lo que se proyecta en el forillo. Ante este asunto, la teniente de alcalde de Fiestas y Carnaval ha asegurado que nadie tenía conocimiento sobre lo que se iba a proyectar e iba a llegar a las casas de miles de personas. «El estreno del grupo es inédito para todo el mundo, incluido nosotros«. De esta manera, ha advertido que si se ha vulnerado algún derecho, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tomarán las medidas convenientes. «El jurado tiene ahora 48 horas para decidir sobre lo que vio anoche, y son ellos los que valoran absolutamente todo. Y luego, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también nos acompañaron anoche, y los competentes en materia de seguridad tendrán que decidir si se ha vulnerado algún tipo de derecho y si así se nos traslada, pues se tomarán las medidas que sean necesarias y que estén establecidas por la ley», ha defendido.