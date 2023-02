El apoyo a las mujeres de Afganistán, en el Carnaval de Cádiz

Emotiva letra de pasodoble la que la comparsa de Marta Ortiz interpretó en la tercera sesión de cuartos de final del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz. 'Las musas' el grupo que recoge el testigo del éxito logrado en 2022 con 'We can do Carnaval', comparsa que logró meterse por primera vez en la final, salió a escena con un pasodoble basado en una historia real.

"En un congreso abolicionista, en Granada, conocí a Gulalai Otak, una jueza afgana que tuvo que salir huyendo del país tras la conquista de los talibán", explicaba al término del pase Ortiz. "Me narró todo por lo que pasaban las mujeres afganas y me revolvió por dentro; le expliqué que nosotras teníamos un grupo en Cádiz y que cantaríamos su situación", detalló. "Se lo vamos a mandar traducido, seguro que le gusta".

Ortiz recuerda que "es una noticia que no aparece desde hace meses en los medios de comunicación. Afganistán ya no existe. Y la solidaridad entre mujeres, la sororidad, debe ser para todas", añadía Ortiz.

