LA TAPADERA con ADOLFO ARJONA

Uno de los asuntos a debate en la tertulia política de COPE Andalucía, 'La Tapadera', que dirige Adolfo Arjona, han sido ‘las perlas’ de la portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Adriana Lastra presentó el pasado jueves un libro en Almería sobre el “Socialismo y la cuestión obrera”. Durante esa visita, Lastra pronunció frases dignas de analizar en La Tapadera.

BÁRBAROS

La socialista Adriana Lastra llamó “bárbaros” a los actuales dirigentes de la Junta de Andalucía: “Lo que no está haciendo Moreno Bonilla, el Partido Popular, Ciudadanos y VOX lo va a hacer el PSOE que no os va a abandonar en las manos de estos bárbaros que tenéis al frente de la Junta de Andalucía. Podéis estar tranquilos porque no lo vamos a hacer”.

En ese mismo acto en Almería, Adriana Lastra afirmó: “El otro día escuchaba a la extrema derecha que el PSOE tiene la culpa del acoso sexual porque ahora hay más que nunca. Y yo les digo que no, que ahora las mujeres denunciamos más. Y eso es gracias al Partido Socialista”.

El socialista Enrique Linde defiende a su compañera de filas en ‘La Tapadera’: “Me parece que lo de bárbaro es un exceso de la compañera Adriana Lastra, pero lo dice en el entorno de un mitin de su partido”.

Al escuchar estas declaraciones, la representante del Partido Popular en la tertulia que dirige Adolfo Arjona, Ana Mestre, ha sido contundente: “A palabras necias oídos sordos. Es obvio que en política, aunque uno necesite defender una postura, no hay nada peor que no llamar a las cosas por su nombre. Las palabras de la señora Lastre no tiene ningún sentido en Andalucía, no hay nadie que pueda valorar así al actual gobierno. Cae en el ridículo”.

LOGROS FEMINISTAS

También durante la tertulia política que dirige Adolfo Arjona cada lunes en las emisoras de COPE ANDALUCÍA, se ha debatido sobre el llamamiento que han hecho desde Ferraz a participar en las movilizaciones del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Esgrimen como principal argumento “la amenaza de la ultraderecha a los logros feministas”.

En este sentido, el representante de Vox en ‘La Tapadera’, Alejandro Hernández, ha manifestado: “Que se hayan quedado fuera del reparto de subvenciones (porque los interventores de la Junta de Andalucía han detectado reparos) 241 proyectos feministas indica que hay una utilización absurda de los recursos públicos que no van en beneficio de las mujeres. Solo el 2% de los fondos llega a las mujeres que lo necesitan”.

EL ADIÓS DE TERESA RODRÍGUEZ

Una de las protagonistas los últimos días ha sido Teresa Rodríguez, que la semana pasada hizo oficial su ruptura con Podemos. Tras la ruptura con el partido de Pablo Iglesias, la parlamentaria andaluza se va a centrar en la marca Adelante Andalucía para convertirla, según sus palabras, en un partido andalucista, nacionalista y feminista.

Sobre esta escisión de Podemos también se ha debatido en la tertulia política ‘La Tapadera’.

TERTULIA CADA LUNES

