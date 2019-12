¿Cuántos minutos de consulta debe emplear un médico de cabecera con cada paciente?

Pocos recuerdan la fecha exacta en la que los médicos de Atención Primaria comenzaron a movilizarse para reclamar más tiempo con sus pacientes. En todo caso, es una reclamación repetida como un mantra desde hace más de veinte años. Ahora, el nuevo Gobierno de Andalucía ha decidido hacer frente a esta demanda y está impulsando el Plan de Accesibilidad de la Atención Primaria.

“La medicina no puede convertirse en un circuito de velocidad. La consulta debe tener el tiempo adecuado para cada paciente. No es bueno ni ver los pacientes muy rápidos ni ver a muchos pacientes, no hay que tener récord con ambas categorías. Por tanto, la medicina pausada siempre ha sido la medicina humanista y siempre la medicina científica. La consulta de menos de diez minutos es la medicina con prisas, que tiene poco que ver tanto con la ciencia como con el humanismo’ explica el doctor José Antonio Trujillo.

MÁS TIEMPO POR PACIENTE

Y es que, cuando el paciente tiene que explicar una dolencia y el doctor tiene que hacer un diagnóstico acertado, el sentido común indica que, al menos, deben tener diez minutos para escucharse y entenderse. No podemos olvidar que, además de escuchar al paciente, el médico de Atención Primaria tiene que realizar un pequeño informe y cumplimentar el expediente del usuario. Y, por supuesto, estar en continua formación sobre medicamentos y dolencias.

MENOS BUROCRACIA

El Plan de Accesibilidad de la Atención Primaria tiene tres pilares: el triaje, la desburocratización del trabajo del facultativo y la mejora en la gestión de agendas para ir ganando minutos a cada consulta y poder llegar a “unos siete minutos, que supone progresar adecuadamente”, según el consejero de Salud, Jesús Aguirre.