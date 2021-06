El alcalde defiende el "estado de ánimo bueno" de la ciudad frente al escenario "apocalíptico" de la oposición

El alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco (PP), ha defendido este viernes que el "estado de ánimo de la ciudad es bueno" y "positivo" ante la acción del gobierno local, que con su "solvente y eficaz" gestión ha hecho que Almería sea una capital que "tome altura" y se sitúe "entre las principales ciudades de España" frente al escenario de "apocalipsis" que, a su juicio, le han planteado los miembros de la oposición mediante su crítica a la hora de evaluar los dos años de mandato.

"Ese estado de ánimo colectivo no es tan pesimista como ustedes se empeñan en reflejar, el estado de ánimo de la ciudad es bueno", ha defendido durante su última intervención en el pleno monográfico del debate de estado de la ciudad el primer edil, para quien "los almerienses tienen ilusión por la ciudad, por superar pandemia" así como por "las enormes posibilidades" de la capital, por lo que el equipo de gobierno (PP) "va a estar a su lado para conseguir los sueños y metas que como sociedad nos planteamos".

CRÍTICA NO UNA ACTITUD

El regidor ha afeado a los portavoces de los grupos de la oposición que "se empeñen año tras año en aportar catástrofes y nunca en aportar soluciones" a través de sus observaciones a los problemas que presenta la capital, entre los que se han destacado el abastecimiento hídrico, el desempleo, el pago de sentencias judiciales o las diferencias de inversiones entre barrios y su limpieza. "La crítica tiene que ser una consecuencia y no una actitud", ha dicho el alcalde.

Fernández-Pacheco ha afirmado que su intención "no es caer en la falsa complacencia", aunque no ha aceptado las críticas vertidas principalmente por PSOE, Podemos y Ciudadanos a la gestión de los dos últimos años. "No voy a ser el que caiga en el error de decir que en Almería todo está bien, no lo pienso hacer, pero estoy dispuesto a dejarle todo el espacio y protagonismo a los que piensen insistir en que todo está mal y que eso es un acierto. Allá ellos, todo el espacio del mundo", ha añadido.

El alcalde ha insistido así en que el Ayuntamiento constituye una "garantía cercana de rigor, solvencia, seriedad y eficacia para los almerienses", por lo que se ha mostrado dispuesto a continuar con su hoja de ruta, que se vio alterada y reconducida por la irrupción de la pandemia, para "seguir avanzando en la superación de esta crisis".

"A pesar de las dificultades generadas por una crisis que nadie previó, el Ayuntamiento ha sabido estar a la altura del papel que le correspondía", ha evaluado el alcalde tras asegurar que los objetivos frente al covid-19 han sido "crear empleo", "ayudar a las personas" y "generar un escenario de futuro sostenible para todos".

En esta línea, el primer edil ha avanzado que para el último trimestre de este año, "coincidiendo con una de las épocas en las que las familias sufren más para llegar a fin de mes", se va a liberar una nueva partida de 300.000 euros a través del Plan Impulsa Almería que "se va a materializar en bonos al consumo", lo que se suma a los 1.750.000 euros ya movilizados.