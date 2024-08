La UD Almería se encomienda a la Patrona con Marc Pubill centrando las miradas

Como en cada temporada, pocos días antes del primer partido, la UD Almería acudió a su cita anual con la Patrona de Almería (Virgen del Mar). Lo hicieron los jugadores y cuerpo técnico del primer equipo, teniendo también representación el filial y el plantel del femenino. Un acto que supone abrir ya la puerta a un nuevo ejercicio en el que, en cuanto a los dos primeros equipos masculinos, estarán en una competición distinta a la del pasado curso. El primer plantel tras el descenso de Primera a Segunda. El filial tras el ascenso de Tercera RFEF a Segunda RFEF.

Pero fue, también, un acto en el que todas las miradas se las llevó Marc Pubill. El lateral derecho fue felicitado por su reciente oro olímpico, a su vez que fue preguntado por los aficionados por no haberse hecho su traspaso al Atalanta italiano. El catalán se marchó directo tras celebrar en Madrid el título olímpico hasta la localidad italiana de Bérgamo, tras haber llegado un acuerdo los dos clubes. Pero, en el último momento, el cuadro transalpino, que este miércoles juega la final de la Supercopa de Europa contra el Real Madrid, decidieron no hacer efectivo este acuerdo y no formalizar el traspaso.

SIN ESTAR INSCRITOS

El no traspaso, por ahora, de Marc Pubill ha retrasado los planes del equipo almeriense. Se contaba con su venta para poder inscribir a todos los jugadores que siguen sin tener el visto bueno de LaLiga y, además, poder realizar algún fichaje. Agua (por ahora). Luis Maximiano, Bruno Langa, Baba o Nico Melamed (único fichaje por ahora), siguen sin estar inscritos en LaLiga, tal y como se refleja en la web de la patronal futbolística. Desde el club se apunta que estarán ante el Racing de Santander (domingo, 17.00 horas).

Pero para ello el Almería debe liberar masa salarial. En forma de patrocinio (se negocia para la camiseta y el nombre del Estadio de los Juegos Mediterráneos) o en cuanto a una venta importante. En las últimas horas se apunta desde Estados Unidos del interés del Inter de Miami por César Montes. El mercado en la MLS acaba este miércoles, por lo que todo se sabrá en pocas horas si el equipo en el que milita Leo Messi hace una oferta que satisfaga a la entidad almeriense que pagó más de 11 millones de euros al Espanyol hace un año por hacerse con sus servicios.

Y todo días antes del estreno liguero en Santander. Un partido que será arbitrado por Moreno Aragón, con Gálvez Rascón en el VAR.