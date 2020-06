Vox cesa a un coordinador de Roquetas por usar la foto del niño Gabriel contra las protestas por racismo

La gestora de Vox en la provincia de Almería ha cesado a su coordinador en la zona de Las Salinas en Roquetas de Mar, Juan Cabrera por usar la imagen del pequeño Gabriel Cruz para criticar las protestas por racismo que se han dado a raíz de la muerte del norteamericano George Floyd.

Desde Vox han lamentado "profundamente" la publicación en el perfil de Facebook del "ya excoordinador" roquetero en la que aparece una fotografía del menor junto con la de Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por la Audiencia de Almería ante el asesinato del menor y el daño causado a sus padres.

La formación de Santiago Abascal ha incidido en que la opinión publicada por Cabrera es "personal" y "el partido no la comparte en absoluto". "Ayer todas las redes se llenaron de imágenes en negro para protestar por la muerte de George Floyd a manos de un policía blanco. Pero no pusieron imágenes en blanco cuando esta negra torturó y estranguló a Gabriel de ocho años en Almería", ha puesto en su perfil el exresponsable de Vox.

La publicación, que persiste tras su cese y que cuenta con casi 400 comentarios, finaliza con la frase "la gente mala es mala y punto no importa su color". Dicha publicación ha sido compartida en 2.400 ocasiones.

No se trata de la única publicación de Cabrera vinculada a la muerte de George Floyd. En otra entrada, el excoordinador ve "vergüenza" y "puro postureo" en el gesto de los concursantes de Operación Triunfo, quienes en el arranque de una de sus galas clavaron una rodilla en el suelo al final de su actuación. "Sin embargo por los más de 40.000 españoles fallecidos no han hecho ni un gesto. OT es ridículo, y RTVE no sé a qué juega...", añade el ya excoordinador, quien acompaña una fotografía de los concursantes.