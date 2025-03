Estas son las modalidades de fraudes online más extendidas

La Policía Nacional de Almería informa a los ciudadanos sobre las modalidades de ciberestafa más extendidas en las plataformas de compraventa online.

Los delitos más frecuentes incluyen estafas mediante falsos justificantes de pago, suplantación de páginas oficiales, cobros fraudulentos por envíos, o la no entrega del producto tras recibir el dinero por adelantado. Estas prácticas están tipificadas como estafa y suponen un riesgo creciente en el entorno digital.

Entre las modalidades más denunciadas se encuentra el fraude en el que el supuesto vendedor recibe el pago por Bizum, transferencia o similar, y acto seguido desaparece sin enviar el artículo. También se ha popularizado el envío de justificantes bancarios manipulados por parte del supuesto comprador, que logra así hacerse con productos sin haber realizado realmente el pago.

Otra técnica habitual es la suplantación de plataformas legítimas como Wallapop, Vinted, Milanuncios o empresas de mensajería, a través de correos electrónicos o enlaces falsos que redirigen a webs fraudulentas. Estas páginas imitan la apariencia de las originales y están diseñadas para captar datos bancarios o forzar pagos inexistentes. En algunos casos, los delincuentes incluso remiten enlaces idénticos a los de Bizum o PayPal para robar claves de acceso y tomar el control de las cuentas.

Los estafadores, además, están empezando a emplear herramientas de inteligencia artificial para suplantar la identidad de sus víctimas o ganarse la confianza de los usuarios, simulando rostros, imágenes o incluso voces. Esto hace aún más difícil detectar el engaño y aumenta el impacto de las estafas. Es por ello que conviene desconfiar ante cualquier petición extraña o poco habitual.

También se ha detectado el modus operandi contrario: el delincuente actúa como comprador, convence al vendedor para que le envíe el producto antes de abonar el pago y, una vez recibido, bloquea todo contacto.

Las investigaciones en el ámbito provincial están siendo centralizadas por la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería a través de su Grupo de Delitos Tecnológicos, que analiza las denuncias recibidas y trabaja en colaboración con las propias plataformas digitales, bancos, operadoras de telefonía y empresas del sector para rastrear, identificar y detener a los autores de estos delitos. La colaboración ciudadana resulta clave para detectar patrones y conexiones entre diferentes casos.

Los agentes destacan la importancia de conservar todas las pruebas posibles (capturas de pantalla, mensajes, justificantes, enlaces, etc.) en caso de ser víctima, y recomiendan cesar de inmediato el contacto con el estafador, presentar denuncia en cualquier comisaría. La denuncia de cualquier hecho delictivo en la red del que tengamos conocimiento también puede protegernos de que se nos puede identificar como responsables de esos hechos.

La Policía Nacional ofrece los siguientes consejos para protegerse de este tipo de fraudes:

1.-Desconfíe de precios excesivamente bajos o gangas poco creíbles. Los fraudes suelen comenzar con ofertas demasiado atractivas para ser reales.

2.-No facilite datos bancarios sensibles ni envíe dinero por adelantado sin garantías. Use métodos de pago seguros y traceables. Asegúrese siempre de que el dinero está en su cuenta antes de enviar ningún artículo o confirmar una operación. No se fíe de capturas de pantalla: pueden estar manipuladas.

3.-Evite enviar una fotografía de su DNI. Los estafadores pueden usar su imagen para suplantarle. Tampoco se fíe de DNIs que le muestren otros: las imágenes pueden estar usurpadas o manipuladas.

4.-Evite cerrar tratos fuera de las plataformas oficiales. No traslade la conversación a WhatsApp, correo u otras apps: puede perder las garantías de protección o verificación que ofrecen las plataformas originales.

5.-Verifique siempre la legitimidad de la empresa o página web antes de comprar. Consulte su reputación en fuentes abiertas como Google, Trustpilot, OCU, foros o redes sociales. Desconfíe si no tiene referencias o si la web presenta errores, faltas de ortografía o no ofrece medios de contacto verificables.

6.-Utilice siempre los canales oficiales de la plataforma. No pulse en enlaces que le lleguen por SMS, correo o mensajería. Acceda siempre desde la app o la web oficial.

7.-No comparta claves, códigos de verificación ni contraseñas. Ninguna plataforma legítima solicitará esta información por mensaje o llamada.

8.-Guarde capturas de pantalla, mensajes, justificantes y anuncios. Toda esta información será clave en caso de denuncia.