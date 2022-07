Rosalía arranca hoy en Almería el motor de su ‘Motomami Tour’

Este miércoles, 6 de julio, a las 22.00 horas será el día y la hora. El momento en el que la gira mundial de Rosalía, que pasará por 16 países a lo largo de este 2022, arranque los motores en el primero de sus conciertos, que será en el Recinto de Conciertos del Ferial de Almería y en el marco de la programación de verano puesta en marcha por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de la capital.

Un centenar de personas del equipo técnico, diez músicos y bailarines, ocho camiones de materiales para montar un impresionante escenario con un despliegue audiovisual único que está siendo instalado desde el pasado 27 de junio, tres camiones ‘sleepers’ para el personal de gira, más de 150 personas de personal local involucrado, desde cargadores y conductores, pasando por cocineros, servicio de hostelería para el concierto, seguridad, sanitarios… Y una velada que ya roza el cartel de ‘entradas agotadas’ y que contará con asistencia y desplazamiento desde varias provincias para el estreno mundial de la gira Motomami Tour.

Almería será la primera de las diez únicas ciudades en España, y la primera de 16 países, en una gira que después pasará México, Brasil, Argentina, Chile, Colombia, República Dominicana, Puerto Rico, Canadá, otra quincena de fechas en Estados Unidos y finalmente Portugal, Italia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Inglaterra y Francia. Sin duda, un éxito que hará que todos los ojos se centren en la ciudad almeriense para ver qué sorpresas deparará la nueva gira de Rosalía.

El alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, destaca que “la ciudad de Almería será el foco de atracción mundial con el inicio de una de las giras más esperadas, tanto por parte de su amplia legión de seguidores como por toda la industria musical, que pondrá sus ojos en nuestra ciudad para ver cómo va a ser la espectacular nueva gira de Rosalía, lo que nos consolida como una de las grandes capitales culturales de nuestro país”.

Por su parte, el concejal de Cultura, Diego Cruz, considera que este estreno mundial “de alguna manera es el premio a haber sido una de las ciudades de España que más programación cultural ha desarrollado en los tiempos más duros de la pandemia, cuando pocos más apostaban por la #CulturaSegura como hicimos nosotros. Los datos nos dieron la razón puesto que no hubo ni un solo brote relacionado con los más de doscientos eventos culturales que celebramos y ahora celebramos este éxito para la ciudad”.

El Recinto de Conciertos del Ferial quedará dividido en dos sectores. El primero será la pista A, situada en la zona más próxima al escenario donde actuará Rosalía. Las entradas para esta zona ya están agotadas. Por otro lado, se encuentra la pista B, más alejada, más económica y en la que se situarán el grueso de los que acudan al concierto. Las entradas lanzadas son de Pase General y actualmente cuestan 73,50 euros.

Las últimas entradas están a la venta a través de la propia web de la artista, www.rosalia.com, además de en otros canales como Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

SOBRE ROSALÍA

Nacida en Barcelona, tras ganarse el reconocimiento nacional con el álbum de flamenco experimental ‘Los Ángeles’, en mayo de 2018, Rosalía enamoró a fans del mundo entero con el lanzamiento de su innovador primer éxito ‘Malamente’ y con la publicación posterior de su álbum de referencia ‘El Mal Querer’, donde constataba su espectacular habilidad vocal y su fusión de flamenco clásico con R&B, Hip Hop, ritmos latinoamericanos contemporáneos y beats electrónicos. Además de una innegable influencia del arte visual industrial, el empoderamiento femenino, la moda y la coreografía.

Como resultado del impacto de larga duración del álbum y los sencillos adicionales de 2019 que siguieron, Rosalía obtuvo un premio Grammy, una destacada actuación en los Grammy, la histórica primera nominación al Grammy como Mejor Artista Nuevo para un artista en español y 8 Latin Grammy, incluido Álbum del año. Como elogios adicionales: 2 premios MTV VMA, múltiples portadas de revistas, incluida la portada especial de cultura de la revista ‘Sunday New York Times’ anual, apariciones muy elogiadas en los festivales de Coachella y Lollapalooza, el video global de YouTube más visto de 2019 para una artista femenina y "Mejor música de the Decade” en selecciones de Rolling Stone, Billboard, GQ, The LA Times, Pitchfork y más. Ha colaborado con artistas como J. Balvin, Ozuna, Travis Scott, Bad Bunny, The Weeknd o Billie Eilish.