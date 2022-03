Rodrigo Ely es el primer central de 'recambio' en el Almería

Rodrigo Ely ya es jugador del Almería. El central brasileño, con pasaporte italiano, incluso ya se ha ejercitado en el entrenamiento de este lunes con sus nuevos compañeros a las órdenes de Rubi. Firma por lo que resta de campaña, aunque con una opción, por parte del club almeriense, de ampliarlo para los dos siguientes ejercicios. Todo dependerá de su rendimiento y, sobre todo, de comprobar que la lesión que le ha impedido jugar con asiduidad en el último año está ya más que olvidada y puede rendir a un buen nivel.

La contratación del jugador de 28 años es la primera de las dos previstas por parte de la UD Almería, aunque está el mercado de fichajes cerrado, por las bajas que ha sufrido la parcela central de la línea defensiva en las últimas semanas. Además de Nieto (lateral derecho), lo que ha hecho saltar todas las alarmas en la entidad presidida por Turki Al-Sheikh han sido las lesiones de Chumi, Carriço e Iván Martos en los tres últimos partidos de forma consecutiva. Si ante el Mirandés se lesionó Chumi y contra el Fuenlabrada fue Carriço, el pasado viernes en Zaragoza el que cayó fue Iván Martos.

CÚMULO DE BAJAS

Todo un cúmulo de situaciones que han dejado como único central puro a Babic y motivando al Almería para que busque en el mercado a un par de centrales que puedan ayudar a que el tramo final de la temporada no aumente su ya dificultad. El primero en llegar, este lunes, ha sido Rodrigo Ely, aunque se confía en que pueda aterrizar en el Estadio de los Juegos Mediterráneos un nuevo central. Porque Chumi estará de baja hasta, prácticamente, final de temporada. Carriço no se incorporará antes de abril. Mientras que se está a la espera de conocer el alcance real de la lesión de Iván Martos, que lo podría dejar fuera de los terrenos de juego hasta el siguiente curso liguero.





Ely regresa de esta manera a la Liga española, en la que estuvo durante cinco temporadas en el Alavés. Titular indiscutible cuando estuvo bien físicamente, dos lesiones de gravedad lo apartaron de los terrenos de juego en sendos periodos largos de tiempo. El último, la sufrida a final de 2020 que le ha hecho estar sin jugar durante todo 2021. En junio de dicho año terminó su vinculación con el cuadro vitoriano y firmó por el Nottingham Forest, club en el que no disputó ningún minuto de manera oficial y del que rescindió al final del pasado mercado de invierno para, según sus propias palabras, querer seguir sintiéndose importante en el mundo del fútbol. Con ofertas para regresar a Brasil, en los últimos días había afirmado, en una entrevista, que una propuesta de España le haría quedarse y posponer la vuelta a su país de origen. Dicho y hecho. Almería es este destino para continuar su carrera. "Quienes me conocen saben que mi vida es el fútbol y jugar mi mayor ilusión y motivación. Entrenar con mis compañeros no es suficiente. Tengo juventud, salud y ambición, así voy con todo a por ello", dijo el pasado 1 de febrero al dejar tierras inglesas.