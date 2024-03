El PP rechaza el cambio de ubicación del Dreambeach que piden vecinos y PSOE y ve una "oportunidad"

La portavoz del Equipo de Gobierno municipal en el Ayuntamiento de Almería, Sacramento Sánchez, ha defendido la celebración del festival Dreambeach en Almería como “una oportunidad más para la dinamización y proyección de la ciudad“, reconociendo la decisión de los promotores de celebrar esta edición en la capital, en terrenos de El Toyo-Retamar, como una ocasión más de seguir “posicionando” Almería como destino turístico y cultural, además de seguir apostando por la música “como estrategia de destino”.

Así lo ha justificado en una moción presentada por el grupo municipal socialista, reclamando la formación que se estudie y ofrezca a los promotores de este evento una ubicación alternativa, “fuera del ámbito de influencia de los residenciales y de cualquier otro núcleo de población”, una propuesta que la portavoz municipal ha situado “en un no permanente a cualquier iniciativa que sea buena para la ciudad. Ustedes están en contra de absolutamente todo lo que haga este Equipo de Gobierno. No hay una sola iniciativa que a ustedes les parezca bien. Ni una. Y no solo es que no apoyen ninguna. Es que tratan de generar confusión y malestar entre la ciudadanía”, ha subrayado.

Sánchez ha insistido en que esta iniciativa “privada”, negociada entre dos privados, promotores y propietarios de suelo, estará avalada administrativa y legalmente “con todos los informes favorables, una circunstancia en la que los promotores están trabajando”, añadió.

Ha recalcado en que el apoyo a esta iniciativa, no solo del Ayuntamiento, también de la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, ha sido entendida siempre como “una oportunidad para la ciudad, ya que supondría un buen empujón en época estival al comercio, a la hostelería y a la dinamización, en general, de la ciudad. Al igual que lo supuso en su momento para la localidad de Cuevas del Almanzora, municipio con gran afluencia turística, de poco mas de 15.000 habitantes, y donde nos consta que su alcalde, por cierto del Partido Socialista, ha hecho manifestaciones lamentando la decisión tomada por parte del promotor de trasladar la celebración del festival… y es más, pidió explicaciones”, ha recordado.

En este sentido, ha vuelto a reprochar a las filas socialistas el posicionamiento contrario que mantienen, permanentemente, con todo aquello que ha podido suponer un avance para la ciudad. “Lo hicieron con el Corte Inglés, con la posibilidad de que Almería contara con un nuevo Auditorio, diseñado entonces por Norman Foster...ahora con la celebración del Dreambeach”, ha enumerado. En relación a este caso se ha preguntado “si, como se ha afirmado repetidamente, su presencia en Cuevas y para la provincia, el Dreambeach ha sido bueno y una oportunidad, ¿por qué no lo va a ser para la capital?. A ver si va a resultar que solo es bueno y no molesta a nadie si el alcalde del municipio donde se celebra es del partido socialista”.

Sánchez ha aclarado además que “la parcela elegida por el promotor para la celebración del festival no está dentro de ningún Parque Natural, no está dentro de la Red Natura 2000, no se trata de una zona de alto nivel de protección medioambiental, simplemente porque si la tuviera la Urbanización del Toyo no podría existir… es más, esa parcela está situada a 1,5 kilómetros del límite del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, exactamente a la misma distancia que estaba la zona de Villaricos, donde hasta ahora se celebraba este festival, de la zona ZEC más cercana… A ustedes el impacto medioambiental no les importa en absoluto, les importa cero… lo que quieren es generar confusión”, ha subrayado.

Sánchez ha insistido en que el Ayuntamiento de Almería velará por el cumplimiento de todas las normas, como no puede ser de otra manera, al tiempo que ha requerido al Psoe “confianza” hacia el trabajo de los técnicos municipales así de cuantas administraciones están trabajando para que se celebre en Almería este evento, incluido el Gobierno de España, colaborador un año más con esta cita a través del Ministerio de Cultura y el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.

Por último, y en relación a aquellos vecinos de El Toyo-Retamar que mantienen una postura también contraria a la celebración de este evento en esta zona, ha insistido en el “compromiso municipal de trabajar para minimizar lo máximo posible todas esas molestias, para que cuando pase la celebración de ese evento el Toyo-Retamar quede tal cual estaba antes del mismo”.

OTRAS MOCIONES

Un total de siete mociones, finalmente, se han presentado para su debate en la sesión plenaria ordinaria celebrada hoy por la Corporación Municipal. Entre ellas se han aprobado las mociones, a instancias del Partido Popular, abordando la necesidad de reformular el programa de asistencia material básica (tarjetas monedero) y en apoyo a los agricultores y en defensa del mundo rural ante sus justas reivindicaciones; del Psoe con motivo del 8M para la adopción de medidas que ayuden a reducir la brecha salarial, rechazando entre otras las impulsadas por Podemos-IU-Los Verdes Almería, en defensa de los centros ITS y para implantar una tasa turística; y de Vox, en defensa del sector primario denunciando las consecuencias del llamado Pacto Verde Europeo, además de la mencionada relativa a la celebración del Dreambeach