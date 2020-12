RCD Espanyol-UD Almería (2-1): A mi manera

Espanyol y UD Almería ofrecieron, para cerrar este 2020 en ambos conjuntos, un espectáculo digno de superior categoría. En la que, los dos, aspiran a estar el próximo curso. Cuando los dos esperan que 2021 sea mucho mejor que este año que, a nivel de fútbol profesional, ha terminado este domingo. Los primeros en su búsqueda de recuperar el sitio perdido en la elite. Los almerienses, para dar el paso que les faltó el pasado curso, en el que se quedaron a las puertas de subir, en el primer proyecto liderado por Turki Al-Sheikh. Dos entidades en manos foráneas. Dos entidades que esperan (y aspiran) a que el duelo de hoy se repita en la Liga Santander. Y, si los dos juegan como esta tarde en Cornellá, no debe haber muchas dudas de que se repetirá.

Cada uno jugando 'a su manera'. Cada uno mostrando armas muy poderosas que, junto a las del Mallorca, los ha llevado a que, a falta de dos jornadas para acabar la primera vuelta, estén en la parte alta de la Liga SmartBank. Sabiendo que lo hecho, tanto por parte del que ha ganado (Espanyol) como por parte del que ha perdido (Almería), les debe servir para ganar al resto de rivales. En una categoría muy igualada, pero en la que, con un partido similar, nadie está capacitado para seguir su ritmo y calidad.

ESPECTÁCULO

Porque lo vivido en Cornellá ha sido un espectáculo. El de dos equipos que han querido siempre la victoria. De los dos presupuestos más altos de la categoría, traducidos en dos equipos muy bien trabajados. Con jugadores que podrían estar militando en la Liga Santander o en cualquier otra competición de la elite europea. Pero que están en Espanyol y UDA para hacerla grande en este ejercicio. Como lo está haciendo Raúl de Tomás. El delantero le costó al Espanyol hace un año 20 millones de euros. Ha podido irse en el último mercado. Pero el club prefirió retener a un jugador diferencial. Como lo ha demostrado ante el Almería. Doblete para dar la victoria a su equipo. Con una primera diana desde su propio campo. Control en el círculo central, sombrero a Maras y golpeo para superar a Makaridze y establecer la diana de la temporada.

Pese al golpe, en el minuto 9, la UDA no se descompuso. A diferencia de otros partidos, no le entraron las prisas al equipo entrenado por José Gomes. Y ahí debieron pensar que lo mejor era jugar 'a mi manera'. Vaya si lo hicieron. Con un Joao Carvalho que disputó sus mejores minutos desde que está en la UDA. con la máquina ya que se empieza a engrasar. El portugués podría haber sido un solista, como Frank Sinatra. Pero prefirió ser uno de los cuatro componentes de 'Il Divo'. Todos tenían claro que este partido era de equipo y no de individual, auqnue en el rival estuviera RDT como hombre orquesta.

SERENAMENTE

En los rojiblancos, 'afrontaron ser como eran'. Para buscar el objetivo 'serenamente'. Durante la primera parte lo intentaron, pero sin fortuna al no encontrar, hasta el último segundo, un remate que pusiera en aprietos a Diego López. Sí lo hizo, en esa jugada final, Umar Sadiq para mandar el balón al palo. Quizás, una acción que les hizo entrar en le vestuario pensando que poniendo 'intensidad' y continuando como estaban, podrían darle la vuelta. Jugando 'sin descansar' a su propia manera.

Y vaya si lo hicieron. Comenzó la segunda parte y ya se acercaron más al área catalana. Tomando solamente 'lo mejor de cada instante'. Que se tradujo en el penalti cometido por Óscar Gil, al darle con la mano un centro de Akieme. Gol de Corpas y todo otra vez en tablas.

A POR TODAS

Quedaba toda la segunda parte y faltaba por ver si el Almería de José Gomes se replegaría en su defensa o seguiría 'a su manera'. Y fue lo segundo. Porque era tal el grado de confianza de los rojiblancos que se veían superiores al mayor presupuesto de la Liga SmartBank. Deseaban seguir 'viajando y disfrutando' en Cornellá. De una banda a otra. Poniendo la velocidad necesaria en cada acción. Superando a los de Vicente Moreno 'a su manera'. Eran minutos de 'reír'. Pensar en 'ganar', con la posibilidad de 'llorar' y 'perder', como también se escribía en la letra de la canción que hoy inspira la crónica de la UDA.

Porque, al final, por esa ambición del Almería, el Espanyol pudo montar una contra. Justo al minuto siguiente de que Diego López hiciera la parada del partido a un cabezazo de Sadiq, después de un 'caramelo' que le puso Joao Carvalho. En una acción que ya han hecho en otras ocasiones. Trabajo y trabajo. El que faltó para poder cortar esa contra que sentenció el choque. Makaridze salvó ante Puado, pero el rechace lo recogió Fran Mérida y JorgeCuenca lo derribó. Penalti y gol de Raúl de Tomás. Ya nada se pudo hacer para devolver la igualada. Pero daba igual.

'Ahora sé que fui feliz. Que si lloré, también reí. Y todo fue, a mi manera'. Hasta 2021.