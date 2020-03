Raquel Huertas advierte: "Es mejor estar en casa que perder la vida"

Raquel Huertas es una deportistas almeriense, nacida en Viator, que ha sido olímpica. Ha recorrido mucho mundo. Demostrando que es una de las mejores jugadoras de hockey sobre hierba que ha dado nuestro país. Lo que le hizo aceptar hace tres años una oferta para jugar (y enseñar) su disciplina en Italia. Lo que le permitía tener trabajo todo el año, dado que, además de jugar en hierba, también tendría la opción de hacerlo de forma indoor en pista. Sin olvidar que la querían para que fuese maestra de los jóvenes deportistas en un intento porque su deporte fuera cada vez más popular en el país transalpino.

Ahora está, como todo el mundo en Italia, confinada en su casa. Y en COPE Almería hemos querido conocer cómo está viviendo esta situación. Su lugar de residencia está cerca de la zona más problemática del conflicto del coronavirus. Y lo que pide en esta entrevista es que "la gente sea consciente de la gravedad que hay. Es mejor estar en casa unos días que perder la vida". Así de contundente. Porque lo está viendo en su país de residencia y considera que se está trasladando ya a España y que, aquí, todavñia "no son conscientes de que esto no va de uno mismo. Es para que no te contagies y para que no contagies a más personas".

A nivel deportivo, tras haber quedado campeones en la competición indoor, ahora está a la espera de que se reanude la temporada en hierba. Van en la segunda posición, a un punto del líder, pero, ahora mismo, es lo de menos. "Estoy deseando poder juntarme con mis compañeras y poder jugar, pero ahora lo importante es que todo pase de la mejor manera y que no queden muchas secuelas en la gente".

Cuando todo acabe ya tendrá tiempo "de volver a Viator y a España para poder dar abrazos y besos a toda mi gente. Se echa mucho de menos cuando estás en un país distinto sin poder moverte".

Puedes escuchar la entrevista completa pinchando en el audio en la fotografía principal.