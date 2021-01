¿Qué 'programa de tv' provocó que Suso se durmiera en Almería?

Suso Fernández está triunfando ahora en el Sevilla. El zurdo, en plena madurez futbolística, está siendo una pieza clave para Julen Lopetegui. Mostrando la calidad que se le atesoraba desde categorías inferiores. Cuando el Liverpool se adelantó a todos los clubes que lo pretendían y se lo llevó. Allí, en Anfield, estuvo arropado por la 'colonia' de españoles que lideraba Pepe Reina. Pero su juventud le llevó a que tuviera ofrecimientos para foguearse en otro club y asumiera responsabilidades.

Tenía tan solo 19 años. Y ahí surgió la opción de la UDA. El Almería acababa de regresar a la Primera División. Tenía un proyecto muy modesto económicamente. Con Francisco (actual entrenador del Girona) como técnico debutante en la categoría. Y un 'enlace' con el Liverpool. David Vizcaíno trabajaba en el club inglés. Almeriense de nacimiento, había estado en las categorías inferiores de la UDA. Hasta que decidió emprender nuevos rumbos que lo llevaron al Málaga y, posteriormente, al cuadro británico. Allí era miembro de la direccióndeportiva. Así que entre todos se convencieron que su presencia en el Estadio de los Juegos Mediterráneos era la mejor opción... para todos.

EL DE MÁS CALIDAD

Francisco le dio galones desde el primer día. "Es el jugador de más calidad", decía. Y de calidad no iba muy sobrado el vestuario rojiblanco. En una banda Suso. En la otra, Aleix Vidal. Su hoy también compañero en el Sevilla. El primero de los dos que recaló en el Sánchez Pizjuán, antes de su traspaso al Barcelona y posterior regreso a tierras hispalenses. Mientras que el catalán había sido clave en el ascenso y con su venta dejó en las arcas más de cinco millones de euros, Suso estaba en calidad de cedido y sin ninguna opción de compra por parte almeriense.

Los dos, junto al resto del equipo, tuvieron que esperar hasta la jornada 11 para sumar su primera victoria (Valencia, 1-2). Las cosas no estaban saliendo nada bien. Incluso, ese triunfo permitió seguir contando con Francisco en el banquillo y, quién sabe, si su cambio hubiera supuesto otros en el plantel. Pero la historia siguió su curso.

SE QUEDÓ DORMIDO

Con alguna anécdota protagonizada por Suso a nivel extradeportivo. La más comentada, por ser pública, tuvo lugar en los días previos a que se jugara ante el Real Madrid. Cuando el equipo sumó tres victorias seguidas. En plena euforia. Que coincidió con la fecha del cumpleaños del gaditano (19 de noviembre). Llegaba a los 20 en el mejor momento del equipo.

Pero una mañana no apareció por el entrenamiento. Tampoco contestaba a las llamadas que le estaban haciendo desde el club. El delegado y todos los que tenían contacto con él. Ni su representante ni nadie. Ni tan siquiera gente del Liverpool, a los que le llegó la información de que Suso no había acudido al Estadio de los Juegos Mediterráneos. Tras mucho intentarlo, por fin sí 'despertó'. Viendo la hora que era, se subió en su coche y se desplazó hasta la capital y al Estadio.

Estaba ya terminando la sesión. Con la prensa y aficionados viendo el entrenamiento. Con la ausencia de Suso que corrió como la pólvora. No entrenó con el grupo. Y comenzó su explicación para decir el motivo que le había impedido acudir esa mañana al trabajo. Y no fue otro que, según lo que él mismo dijo al club y de manera pública a los medios de comunicación, "haberme quedado viendo La Voz. Me quedé dormido y no puse el despertador". Que se tuvo que 'complementar' con haber dejado el móvil en el más absoluto de los silencios... o sin batería. Multa económica... y titular ante el Real Madrid. 'Pelillos a la mar'.

Fue una más de las que el joven Suso tuvo fuera del campo. Dentro, una campaña irregular. Siempre con la total confianza del entrenador. Entendía que era el mejor y que sería un lujo demasiado grande el dejarlo en el banquillo. Aunque una expulsión suya estuvo muy cerca de tirar al traste todo el trabajo. Contra el Real Betis ya en la antepenúltima jornada liguera. Si la UDA perdía decía, prácticamente, adiós a la permanencia. Lo expulsaron por una acción absurda. El Almería logró ganar ese choque en el último minuto, con un gol de Azeez. Siguió con vida y pudieron mantenerse.

MARCHA Y REENCUENTRO

Suso se marchó al final de ese campeonato. Regresó a Liverpool. En el que no se asentó. Sí lo hizo en el Milan. Para firmar con un Sevilla que lo tenía en su cartera desde que estaba, precisamente, en el Almería. Pero un entrenamiento, después de un UDA-Sevilla, visto por un miembro del cuerpo técnico hispalense pudo ser clave para cambiar de opinión... en ese momento. Más maduro, sí que Monchi consiguió su fichaje. Ahora está siendo determinante.

El martes, si Julen Lopetegui los convoca, Suso y Aleix Vidal podrán regresar al Estadio de los Juegos Mediterráneos. El pase a las semifinales de la Copa del Rey está en juego. Casi ocho años después de que el gaditano defendiera la elástica rojiblanca. Casi diez años después de que Aleix Vidal llegara para, en principio, jugar con el filial almeriense.