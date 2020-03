¿Qué podrás hacer en Almería cuando vuelva la normalidad?

Almería hace que en cualquier época del año sea buena para poder visitarla y disfrutar de su patrimonio, gastronomía y el lugar más recóndito que uno se pueda imaginar. Además de las maravillosas playas vírgenes que hay en su litoral, en la capital os proponemos lugares con encanto. Restaurantes y bares en los que poder degustar las tapas tan típicas en esta zona del sureste español. Diferente a lo que se puede encontrar fuera de Almería.

El pescado más fresco con una cerveza. El trigo más exquisito. Hacerse una foto en la Puerta Purchena y pasarse por el Kiosko Amalia para terminar la jornada con un americano. Recorrer la Alcazaba o el museo de la Guitarra. Sin olvidar que el teatro Cervantes está lleno del embrujo de Conchita Robles.

Y no hay que olvidar que en Almería se llora dos veces. Una cuando se llega y otra al tener que partir.

Pasen y vean.

Cinco puntos de interés:

Museo de la Guitarra

Dirección:

Ronda del Beato Diego Ventaja. S/N. 04002

Teléfono:

950 27 43 58

Horario:

Lunes cerrado

Martes a sábado de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas.

Visitas guiadas:

Viernes a las 18:30 horas.

Domingo: 10:30 a 13:30 horas.

Visitas guiadas: A las 12:00 horas.

Precio:

Entrada general: 3 €

Precio reducido para grupos (+15), menores de 18 años y mayores de 64: 2 €

Niños menores de 6 años: gratis (hay que sacar tique a precio 0).

Descripción:

El Museo de la Guitarra Española ‘Antonio de Torres’ es más que un espacio museográfico un centro expositivo e informativo que permitirá a los visitantes conocer de una forma amena y sencilla las principales claves de uno de los instrumentos musicales más populares en todo el mundo, como es la guitarra.

El instrumento más interpretado y fabricado en la historia de la música mundial viene de la mano de su máximo precursor, el lutier Antonio de Torres, considerado el padre de la guitarra contemporánea.

Teatro Cervantes

Dirección:

Calle del Poeta Villaespesa 1

C.P.: 04001 Almería

Horario de Verano

Lunes de 17:00 a 19:00 horas.

Martes a Viernes de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 19:00 horas.

Sábado 11:00 a 13:00 horas.

Descripción:

Es un histórico teatro almeriense, cuya construcción se prolonga desde 1886 a 1921. La tipología del teatro sigue el diseño de los teatros italianos, con el patio de butacas en forma de herradura. Desde su nacimiento fue el epicentro de la cultura almeriense.

El acceso al Teatro Cervantes se hacía originariamente por la fachada del Paseo, donde ahora se localiza el Círculo Mercantil.

Conocido por los hechos ocurridos durante la representación de 'Santa Isabel de Ceres' siendo asesinada Conchita Robles. El teatro no es únicamente esto, siempre ha sido un referente cultural esencia en Almería, albergando copla, bailes, ópera, zarzuela, traviata, obras teatrales y un largo tipo de espectáculos para todos los públicos.

Escuela de Artes

Dirección:

Plaza Pablo Cazard, 1 | 04001 Almería | Tel: 950 156 158

Horarios:

Centro: 8:15 a 22:00 horas

Biblioteca: 9:15 a 13:45 horas. 16:30 a 21:00 horas

Instalado en un edificio histórico declarado Bien de Interés Cultural, constituye una visita obligada en la zona centro de la ciudad. Está dotado de dos accesos desde las plazas Pablo Cazard y Virgen del Mar.

La Escuela de Arte de Almería fue creada en 1887 como Escuela de Artes y Oficios. En su primer y actual emplazamiento, en la Plaza Pablo Cazard, comparte espacio con el entonces Instituto Provincial ocupando el antiguo claustro del convento de los Dominicos.

En el curso siguiente se trasladó a la plaza de la Constitución, cambiando su denominación en 1900 a Escuela de Artes e Industrias, en 1907 eleva su categoría a Escuela Superior de Artes Industriales, para volver a su denominación inicial en 1911.

Se produciría un nuevo traslado, en 1931, a un edificio construido al efecto en la calle Javier Sanz, hoy en día, Instituto Celia Viñas, manteniéndose allí hasta 1951, en que volvió a su primitiva y actual ubicación. Desde entonces hasta ahora se ha llamado Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, y, finalmente, Escuela de Arte.

Hacia 1989, el director de cine Steven Spielberg grabó parte del largometraje Indiana Jones y la última cruzada en el patio interior del edificio representando el Palacio de Hatay en la escena en la que se muestra un Rolls Royce. Para introducir el vehículo, se ideó una rampa de madera que sorteara los escalones que descienden hasta el lugar, pero finalmente no fue capaz de soportar el peso. El golpe deterioró tres escalones que, a día de hoy, se ven de diferente color que los demás. Se dice que Spielberg pagó la reparación y además donó 300 000 pesetas para el viaje de estudios de los alumnos.

En 1971 se rueda El oro de nadie, un Spaghetti Western de Sam Wanamaker.

En 2015 se ruedan algunas escenas en la fachada de la Escuela simulando un hotel israelí de la película Der General, producida por la compañía alemana UFA Fiction. Un drama político ambientado a finales de los 50 y basado en el fiscal general Fritz Bauer, uno de los impulsores de los juicios de Auschwitz tras la II Guerra Mundial.

Mercado Central

Dirección: Calle Circunvalación Ulpiano Díaz, 14, 04001 Almería

Horario:

lunes 9:00–21:30 martes 9:00–21:30 miércoles 9:00–21:30 jueves 9:00–21:30 viernes 9:00–21:30 sábado 8:00–15:00 domingo Cerrado

Teléfono: 950 25 84 53

A principios del siglo XIX ya se planteaba la construcción de un mercado que unificara las actividades de abastecimiento. Se pensó en ubicarlo en el casco histórico, pero la ampliación del Paseo dejó un solar libre para este cometido. Diversos proyectos se presentaron, pero finalmente triunfó el del arquitecto Antonio Martínez Pérezen 1892; sin embargo, el arquitecto encargado de las obras fue Trinidad Cuartara. Las obras terminaron en 1897 y, a excepción del basamento y del pabellón de la fachada principal, hechas con ladrillo, mampostería y cantería; toda la estructura se haría con hierro, siendo, por tanto englobado dentro de la Arquitectura del hierro. Su imagen exterior se articula de forma equilibrada con la arquitectura y el espacio urbano de circunvalación. El edificio consta de dos pisos y cinco naves; y en la fachada que da a la calle Aguilar de Campoo, se encuentra una figura femenina sujetando un cesto de frutas, considerado símbolo de abundancia.

El mercado se ha conservado prácticamente intacto hasta nuestros días. Se restauró profundamente hacia 1982.

Refugios de la Guerra Civil

Dirección: Plaza Manuel Pérez García, s/n. 04001 Almería.

Teléfono: 950 268 696

Horario de invierno (octubre a mayo)

Lunes cerrado.

Martes a sábados de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Visitas guiadas a las 10:30 y a las 12:00 horas. Tardes a las 17:00 y 18:30 horas.

Domingos de 10:30 a 13:30 horas. Visitas guiadas a las 10:30 y a las 12:00 horas.

Entrada general: 3 €

Precio reducido para grupos (+15), menores de 18 años y mayores de 64: 2 €

Niños menores de 6 años: gratis (hay que sacar tique a precio 0).

Descripción:

Los refugios subterráneos de Almería son una estructura ubicada en la ciudad de Almería, España, a raíz de los 52 bombardeos por aire y mar que sufrió la población, en los que cayeron un total de 754 bombas durante la Guerra Civil Española. Esto provocó que se decidiera construir unos refugios subterráneos, con más de 4 kilómetros de longitud en total, un quirófano y capacidad para albergar a unos 40 000 habitantes de la ciudad por la época.

Estos fueron diseñados por el arquitecto local Guillermo Langle Rubio, con la ayuda del ingeniero de minas Carlos Fernández Celaya y el ingeniero de caminos José Fornieles y se convertirían en unos de los más importantes y mejor conservados a nivel europeo. Estos refugios han soportado el principal ataque que ha sufrido la ciudad en toda su historia, el Bombardeo de Almería.

Dónde hacerse una foto:

Alcazaba

Dirección:

Calle Almanzor s/n, 04002 Almería

Teléfono:

950 801 008 / 600 142 982

Horario:

Del 1 de abril al 15 de junio

Martes a sábado de 09:00 a 21:00 horas.

Domingos y festivos de 09:00 a 15:00 horas.

Lunes cerrado (excepto víspera de festivo, con horario de festivo)

Abierto todos los festivos, incluso los locales.

La entrada al Conjunto Monumental se permite hasta 30 minutos antes de la hora de cierre establecida en el horario de apertura. El Conjunto Monumental se desalojará 30' antes del cierre del mismo.

Entrada

Ciudadanos de la Unión Europea acreditados: gratuita.

Otros países: 1,50 euros.

Puerta Purchena

La Plaza más céntrica de Almería. Lugar habitual de encuentro. La imagen puede enfocar tanto al Edificio de las Mariposas, la estatua de Nicolás Salmerón o el Paseo de Almería.

Tanto de día como, sobre todo, de noche, la luz es clave para que luzca todo el entorno.

La Ballena

Recién reformada, la Ballena, junto al Cable Inglés, tomó una especial relevancia cuando, de forma espontánea, se convirtió en un lugar de encuentro de personas anónimas que querían dejar su recuerdo al pequeño Gabriel, asesinado por la pareja de su padre.

Está situada al final de la Rambla de Almería, al lado del Puerto.

Estatua de John Lennon

En la Plaza Flores de la capital. El mítico cantante inglés estuvo en Almería rodando una película (Cómo gané la guerra) y aquí compuso Strawberry Fields Forever.

La historia cuenta que un profesor de inglés le pidió que pusieran las letras de sus canciones en los discos para poder saberlas. Casualidad o no, desde el siguiente disco de los Beatles así sucedió.

Paseo de las Estrellas

Junto al Teatro Cervantes. Almería siempre ha sido tierra de cine y cuenta con su particular Paseo de las Estrellas. Desde que Eduardo Fajardo la estrenó, actores y actrices como Sophia Loren, Max Von Sydow, Catherine Deneuve, Terry Gilliam o los españoles Luis Tosar, José Coronado o Ángela Molina, entre otros, tienen su estrella. Todos habiendo rodado en la provincia de Almería en algún momento de su carrera.

Tres platos típicos:

Trigo

El plato más típico de Almería. Un potaje que lo podemos encontrar en restaurantes de los pueblos de sierra o en la capital como tapas gratuitas a tomar tu caña de cerveza o vino.

Ingredientes

Migas

Las migas tienen mucho juego, ya que podemos servir mas tropezones, como por ejemplo, aceitunas, rabanitos, trocitos de tocineta frita, magra en trocitos frita con ajos y lo más típico de Almería con esta receta, el 'Caldo Quemao'.

Ingredientes

Gurullos

Los gurullos se utilizan en diversos pucheros, en ocasiones como sustituto del arroz o pasta. El plato más reconocido son los gurullos con conejo o liebre y caracoles, aunque en la costa, también se preparan con pulpo y jibias. Se elaboran tradicionalmente a mano, tomando pequeños pellizcos de masa y amasándolos entre las palmas de las manos, para darles forma de granos de arroz.

1/4 de Liebre, conejo, pollo, carne de cerdo, oreja de cerdo o bacalao.

1/4 de harina

ajos

perejil

laurel

tres tomates

pimientos verdes o morrones

azafrán

pimienta

sal

aceite

Cinco restaurantes típicos:

Casa Puga

150 años de historia del bar más emblemático de Almería. Si vienes a la capital y no pasas por Casa Puga no has hecho el recorrido completo.

Los champiñones a la plancha, las gambas en gabardina, aguja a la plancha, fundidos de morcilla, lomo de olza o los riñones... son algunas de las delicias típicas de Casa Puga.

Dirección:

Calle Jovellanos, 7, 04003 Almería

Horario:

lunes 12:00–16:00, 20:15–24:00 martes 12:00–16:00, 20:15–24:00 miércoles 12:00–16:00, 20:15–24:00 Jueves 12:00–16:00, 20:15–24:00 viernes 12:00–16:00, 20:15–24:00 Sábado 12:00–16:00, 20:15–24:00 domingo cerrado

Lengüetas

En la barriada de Ciudad Jardín, ubicado en la Plaza España.

Mítica es su plancha. Tanto como que los propietarios han recibido ofertas que superan los 20.000 euros únicamente por hacerse con la plancha. No hay venta.

En ella los mejores pescados frescos se sirven de tapa de un tercio de cerveza o de cualquier bebida.

Todo terraza para el buen ambiente. Con fechas señaladas como el 24 o 31 de diciembre. El clima propicio en Almería así lo permite. Porque cuando hay mal tiempo, directamente no abre.

Dirección:

Plaza de España, 04009

Horario:

lunes 08:00–18:00 martes 08:00–18:00 miércoles 08:00–18:00 Jueves 08:00–18:00 viernes 08:00–18:00 Sábado 08:00–18:00 domingo cerrado

El Quinto Toro

Bar de referencia en Almería de, por ejemplo, Carlos Herrera. Tapas elaboradas de cocina. Patatas a lo pobre con huevo frito se puede considerar como su buque insignia. También las de cuchara como el trigo. Con comedor para poder comer sentado, su barra y la terraza lo hacen ser un local clave en la ruta que se quiera hacer en la capital para ir de tapas.

Dirección:

Calle Juan Leal, 6, 04001 Almería

Horario:

lunes 12:00–16:00, 20:00–24:00 martes 12:00–16:00, 20:00–24:00 miércoles 12:00–16:00, 20:00–24:00 jueves 12:00–16:00, 20:00–24:00 viernes 12:00–16:00, 20:00–24:00 sábado 12:00–16:00 domingo cerrado

Kiosko Amalia

Siempre da la sensación que está abierto. Porque lo mismo está para el desayuno como que de madrugada para poder tomar una última copa o, sobre todo, el americano. La bebida más típica de este establecimiento que está en plena Puerta Purchena.

La que lo ha hecho famoso durante más de un siglo. El tiempo que llevan siendo cita habitual para los que llegan a Almería y quieren disfrutar de lo más típico.

Dirección:

Plaza Manuel Pérez García, 10, 04003 Almería (Puerta Purchena)

Horario:

lunes 08.00-01.00. martes 08.00-01.00. miércoles 08.00-01.00. Jueves 08.00-01.00. viernes 08.00-01.30. Sábado 10.00-01.30. domingo 10.00-00.30.

Restaurante Hotel Catedral

En el Hotel Catedral se mezcla tanto el gastrobar y la terraza como el propio restaurante. En un enclave privilegiado como es la Plaza de la Catedral.

Se puede elegir tanto las tapas de cortesía, las más elaboradas y platos para compartir. Mientras que en el restaurante, según la época, se disfruta de la comida más tradicional y de una amplia variedad de arroces.

Dirección:

Plaza de la Catedral, 8, 04002 Almería

Horario:

Abierto todo el año con el horario del hotel.

Tres cosas que llevarse:

Indalo

Es el símbolo de Almería. La tradición dice que trae suerte, por lo que es habitual que el regalo que se haga por parte de alguien que ha estado en la provincia es un indalo. Principalmente se pueden comprar en forma de llavero.

Cualquier tienda o puesto de souvenir.

Camiseta de la Unión Deportiva Almería

Para los amantes del fútbol. La elástica de la UDA es un habitual regalo o una compra para tener un recuerdo de su estancia en tierras almerienses. El primer equipo milita en la Segunda División (Liga SmartBank) con una presencia en Primera (Liga Santander) en la última década.

Tienda oficial de la UDA en el Estadio de los Juegos Mediterráneos.

Abanico de la Feria de Almería

Cierto es que es un producto de la Feria de Almería. Pero no es menos cierto que es un recuerdo para cualquier época del año. El Ayuntamiento los reparte de forma gratuita y son típicas las colas para poder conseguirlo en los días previos a la semana grande.

Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Almería en la Plaza Vieja.