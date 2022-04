Parece que todo sigue igual... pero no (2-2)

Jornada 35. Eibar es líder (67) con un punto de ventaja sobre el Almería (66) y otro más en relación al Real Valladolid (65). Jornada 36. Eibar es líder (68) con un punto de ventaja sobre el Almería (67) y otro más en relación al Real Valladolid (66). Puede parecer lo mismo, pero va a ser que no. Porque lo ocurrido en esta última cita liguera, para los tres primeros, es que el Eibar ha empatado ante Las Palmas en campo propio (2-2). Mientras que los otros dos han igualado (2-2), en una cita en la que los almerienses han empatado en el tramo final un encuentro que comenzaron ganando y que, durante muchos minutos, lo tuvieron perdido. Por delante, seis jornadas y un duelo en el horizonte en el que se medirán Eibar y Real Valladolid, con la UDA como 'actor pasivo'.

Centrados en la cita de este sábado entre pucelanos y almerienses, un duelo de "Primera División", como han calificado los dos entrenadores. Un encuentro en el que los dos fueron a por la victoria, con alguna 'sorpresa' para hacerle la vida más difícil al rival. Con los dos buscando la portería contraria porque sabían, ambos técnicos, que el ganador se llevaba el 'premio' del liderato a falta de seis jornadas para acabar la competición de la regularidad. Además, poder darle un 'golpe' al rival de esta cita y dejarlo en la tercera posición. Mucho regalo para el que pudiera hacer las cosas mejor.

MARCADOR MOVIDO

El Almería se adelantó con un gol de Ramazani que fue por estar ahí. Centro de Akieme y Masip que parecía atraparlo. Pues no. Se le escapó de manera mínima, lo justo para que el joven belga pusiera el pie y marcara para poner el 0-1. Poco duró la alegría en los almerienses. Sin tiempo para la celebración, Roque Mesa había devuelto la igualdad en una jugada ensayada sobre el terreno.

En la segunda parte el Valladolid fue mejor. Desde el inicio cuando Toni Villa dio la vuelta completa al marcador. Quedaba todo el segundo periodo y ver si los pucelanos podían igualar el golaveraje particular entre los dos equipos (3-1 en Almería) o, por el contrario, el Almería podía igualar un marcador en contra, algo que no suelen hacer. Durante gran parte del tiempo dio la sensación de ser lo primero. Pues no. Fue lo segundo con el gol de Rodrigo Ely, su primero desde el 4 de octubre de 2020, para darle un punto a la UDA y dejar todo como estaba antes de jugar esta jornada... o no.

La UDA, en todo lo que resta, no tiene en el horizonte ningún encuentro ante nadie que esté entre los 10 primeros clasificados de la Liga SmartBank. El único, de los candidatos al ascenso directo, que está en esta situación de calendario. El futuro dirá si es importante este dato.