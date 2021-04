Para que el Parque Natural Cabo de Gata no recuerde esta pandemia en 2060

Días finales de la Semana Santa. Vacaciones para muchos y, pese a las restricciones de movilidad, con un destino por encima de todos en la provincia de Almería. Pasar una jornada, o en plural, en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Un lugar privilegiado para poder disfrutar durante todo el año. Con kilómetros a 'campo abierto'. En el que poder recorrer desde la playa hasta algo de montaña y calas espectaculares. Buceo y senderismo. Deportes acuáticos como terrestres. Un escenario en el que poder perderse sin nadie a metros.

Y esa ausencia de miradas, a veces, hace 'olvidarse' al visitante que debe "dejarlo todo, como mínimo, de la misma manera que se lo encuentra". Así lo apunta David 'Chanquete'. Un instructor de buceo que, además, lidera un grupo de voluntarios para ejercer la limpieza del Parque y, de paso, concienciar a todos de la importancia de mantener limpio esta zona privilegiada de Europa.

EJEMPLOS

Poniendo ejemplos claros como los que se ha ido encontrando en este tiempo. "Me encontré una bolsa de frutos secos que caducaba en 1987". Y es que el plástico tiene una vida extraordinariamente larga. Por lo que, en esta pandemia, pone el aviso para el futuro. Para que en 2060, por poner una fecha 'cercana', no haya 'muestras' de la pandemia en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Con las mascarillas como principal 'reclamo' en el futuro de lo que pasa en el presente. "Cada día que salgo a correr recojo mascarillas", declaraba a COPE Almería.

Sus redes sociales son un ejemplo de todo lo dicho. De todo el problema que supone el plástico... y lo que no es el plástico. "Me he encontrado hasta un cortacésped buceando". También, "señales de tráfico y de alguna obra". Para estos días, desde hace un año, la principal preocupación son las mascarillas. El elemento 'nuevo' que antes no estaba en el Parque Natural... ni en nuestras vidas tal y como lo hemos comprobado en los últimos 13 meses. Por lo que realiza una última petición: "Que se las lleven puestas o que las tiren en una bolsa de basura". Parece sencillo. El futuro lo agradecerá.