La OCAL ofrecerá su ‘Épico’ concierto extraordinario de Feria el viernes, 23 de agosto

La Feria y Fiestas de Almería en honor a la Patrona, la Virgen del Mar, está llena de tradiciones populares que, sin necesidad de figurar escritas en ningún lugar, forjan su identidad a través de los años. Y una de esas citas imprescindibles e inamovibles de la programación que coordina el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería es el concierto extraordinario con la que la Orquesta Ciudad de Almería (OCAL) deleita al público. La de esta edición será el viernes, 23 de agosto, a las 22.00 horas, en la Plaza de la Constitución y bajo el sugerente título de ‘Épico’.

Se ha seleccionado un programa que se abrirá con una de las obras más simbólicas de Tchaikovsky y que continuará con una selección de piezas populares de la música culta del siglo XX, especialmente vinculadas al mundo del cine de compositores como Williams, Elfman, Grieg o Silvestri.

Además, la cita tendrá otros atractivos, como su carácter solidario, ya que una parte de la recaudación de entradas se destinará a la Fundación Mascotero, entidad sin ánimo de lucro que ofrece recursos sanitarios a todas aquellas asociaciones de protección que no pueden afrontar los gastos urgentes de las intervenciones a sus animales.

El concierto de la OCAL de esta Feria será un gusto para todos los sentidos, también para el gusto. Como viene siendo habitual en los últimos años, el público asistente podrá disfrutar de la calidad de los sabores de Embutidos y Jamones Peña Cruz con una degustación previa.

Las entradas para el concierto ya se encuentran a la venta en los canales habituales como son la taquilla municipal del Teatro Apolo (en horario de 10.00 a 14.00 horas) y también en la plataforma de entradas online municipal https://almeriaculturaentradas.es/. Tienen un precio único de quince euros. El alumnado de todos los Conservatorios de Almería cuentan con reducción del precio de entrada a 5 euros, presentando previamente la acreditación correspondiente en la Taquilla Municipal del Teatro Apolo.

DETALLES DEL PROGRAMA

Las hazañas heroicas de tradición milenaria son la piedra angular del concierto extraordinario de Feria, ‘Épico’. A la cabeza del programa encontramos la ‘Obertura 1812’ de Tchaikovsky, compuesta para conmemorar la victoria rusa frente a la invasión napoleónica durante las dos primeras décadas del siglo XIX. Además del claro uso de temas folklóricos de la tradición rusa, el compositor deja en evidencia el carácter triunfante al incluir efectos de cañonazos hacia el final de esta.

Siguiendo la línea de composiciones clásicas que han narrado las aventuras heroicas a lo largo de los siglos, encontramos ‘Peer Gynt (In the hall of the Mountain King)’ de Grieg y el ‘Primer Movimiento de Sheherezade’ de Rimski-Korsakov, que hace referencia a las historias de Simbad el Marino. Estas composiciones de corte clásico tratan de describir los argumentos, personajes, sentimientos y batallas a través del uso de la orquestación, instrumentación y creatividad tímbrica.

Asimismo, como herencia de los compositores que plantaron el germen de la música descriptiva durante el siglo XIX, convergen durante el siglo XX los grandes compositores de cine, como son John Williams, Danny Elfman y Alan Silvestri. Durante ‘Épico’ no podían faltar melodías como la de ‘Indiana Jones’, ‘Batman’, ‘Schlinder´s List’, ‘Harry Potter’, ‘The Avengers’ o ‘Star Wars’. Estas creaciones son el cimento de la música culta de los siglos XX y XXI, llevando la explosión sonora, técnica y compositiva al mismo nivel de las historias que describen.